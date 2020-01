Eis-Entertainment der Extraklasse: Mitreißender Premierenabend von Holiday on Ice SHOWTIME in der Wiener Stadthalle

It’s SHOWTIME bis Sonntag, 09. Februar in der Wiener Stadthalle

Wien (OTS) - Die bislang größte Produktion von Holiday on Ice feierte gestern ihre Österreich-Premiere in der Wiener Stadthalle: Holiday on Ice SHOWTIME führt die BesucherInnen auf eine magische Reise durch die bewegte Geschichte der beliebten Eisshow. 40 der besten Einzel- und PaarläuferInnen der Welt, Bungee-Performer, ArtistInnen, Live-Musiker sowie ein Stunt-Skater faszinieren das Publikum mit ihrem spektakulären Können. In den Hauptrollen brillieren die beiden Starläufer Colin Grafton und Madison Vinci. Bei der gestrigen Premiere zeigte zudem das erst zehnjährige Nachwuchstalent Marharyta Chachyk aus Maria Enzersdorf ihre eigene Choreographie am Eis.

Den glamourösen Premierenabend genossen neben den Geschäftsführern der Wiener Stadthalle Wolfgang Fischer und Carola Lindenbauer zahlreiche Persönlichkeiten aus Wirtschaft Politik und Kultur. Zu ihnen zählten Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorsky, Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal, der nicht amtsführende Stadtrat Markus Wölbitsch, die niederösterreichische Landesrätin Petra Bohuslav, die Geschäftsführer der Wien Holding Sigrid Oblak und Kurt Gollowitzer, der Geschäftsführer der Vereinigten Bühnen Wien Franz Patay, Olympiasiegerin Trixi Schuba, die mehrfachen Welt- und Europameisterschafts- sowie Olympiateilnehmer im Eiskunstlauf Claudia Kristofics-Binder, Emmerich Danzer und Ingrid Turkovic-Wendl, die Kammersänger Herbert Lippert und Michael Schade, sowie Johnny Bertl, Maxi Blaha, Elisabeth Engstler, Alfons Haider, Andrea Händler, Michael Klimas, Michael Konsel, Andy Lee Lang, Angelika Niedetzky und Manuel Rubey.

Unter den weiteren Gästen waren: Bernadette Arnoldner (Landesgeschäftsführerin der ÖVP), Hans Arsenovic (WKO), Anna Badora (Volkstheater), Corneliu Ballin (Universal Music Group), Robert Beutler (Burgtheater), Andrea Clausen, Barbara Forsthuber (DDSG Blue Danube Schiffahrt), Regina Fritsch (Burgtheater), Brigitte Fürle (Festspiehaus St. Pölten), Alexander Götz (Theater in der Josefstadt), Martin Gross (Emirates Österreich), Silvia Grünberger (Rosam.Grünberger Change Communications), Julian Hadschieff (PremiQaMed), Heinz Hanner, Martin Heimhichler (WKO), Markus Hengstschläger (Medizinische Universität Wien), Alfred Hudler (Ottakringer Getränke AG), Andreas Januskovecz (MA 49), Dejan Jovicevic (der brutkasten), Alexandra Kaszay (Hofburg Vienna), Helmut Kern (OEBAG), Thomas F. Koblmüller (Chopard Austria), Stefan Krenn (Novomatic AG), Mariana Kühnel (Wirtschaftskammer Österreich), Andreas Ladich (Flughafen Wien AG), Markus Liebl (Brau Union Österreich), Klaus Luger (Linzer Bürgermeister), Thomas Mayer (Magenta Telekom), Franz Medwenitsch (IFPI Austria ), Philippe Narval (European Forum Alpbach), Peter O’Keeffe (Holiday on Ice Productions International), Claudia Oszwald (H&M), Jacqueline Pfeiffer (PfeiffersGiG), Claus Raidl (Institute of Science and Technology Austria), Gerald Resch (Verband österreichischer Banken & Bankiers), Karin Rest (Rechtsanwaltskanzlei Rest), Monica Rintersbacher (LBA Leitbetriebe GmbH), Rudi Roth (Roth Group Oil Intern.), Walter Rothensteiner (Österreichischer Raiffeisenverband), Andreas Rudas (Arthur D. Little), Martin Schaller (Raiffeisen-Landesbank Steiermark), Michael Schottenberg, Rainer Seele (OMV), Franz Solta (Gewista), Hanno Soravia (SRED), Günter Steinbauer (Wiener Linien), Michael Stix (ProSiebenSat.1 PULS 4 GmbH), Christian Strasser (MuseumsQuartier Wien), Jürgen Tarbauer (OMNES Werbe GmbH), Ralph Vallon (Vallon Relations & Coaching) mit Raphaela Vallon-Sattler, Claudia Wiesner (Alm Advent Veranstaltungs GmbH), Gerhard Zatlokal (Bezirksvorsteher Wien 15).

„Die unglaubliche Performance der StarläuferInnen von Holiday on Ice SHOWTIME sorgt für magische Momente und bietet ein ganz besonderes Live-Erlebnis. Ein Besuch der Show ist der ideale Semesterferien-Ausflug für die ganze Familie“, sagt Wolfgang Fischer, Geschäftsführer der Wiener Stadthalle.

Holiday on Ice SHOWTIME gastiert bis Sonntag, 09. Februar in der Wiener Stadthalle. Bei der Vorstellung am Samstag, 01. Februar um 19 Uhr treten Sarah Lombardi und Panagiotis „Joti“ Polizoakis als Gaststars auf.

Tickets ab 26 Euro, Ermäßigung für Kinder bis 15 Jahre, Schoßtickets für Kinder bis 6 Jahre: 7 Euro

Tickets an den Kassen in der Wiener Stadthalle, unter 01/98 100-200, service @ stadthalle.com und auf www.stadthalle.com,Ticketservice 01/79 999 79, www.wien-ticket.at, 01/58885 und www.oeticket.com.

Das Ticket gilt als Fahrschein für die Wiener Linien.

