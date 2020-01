ORF SPORT + mit dem Skeleton-Weltcup in St. Moritz

Auch am 31. Jänner: Freestyle und Snowboard

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 31. Jänner 2020, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Skeleton-Weltcup in St. Moritz (Herren 1. Lauf um 9.30 Uhr, 2. Lauf um 11.15 Uhr, Damen 1. Lauf um 13.00 Uhr, 2. Lauf um 14.45 Uhr), vom Freestyle-Weltcup in Mammoth (Slopestyle) um 18.25 Uhr und vom Snowboard-Weltcup in Mammoth (Halfpipe) um 21.55 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 10.40, 12.25, 14.10 und 21.45 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 20.15 Uhr und die Höhepunkte von den Sailing World Cup Series in Miami um 20.45 Uhr.

St. Moritz in der Schweiz ist von 31. Jänner bis 2. Februar die siebente und vorletzte Station des Bob- und Skeleton-Weltcups 2019/20. Kommentator ist Florian Prates.

Die Freestyler tragen im Mammoth Mountain Resort in den USA am 31. Jänner einen Slopestyle-Bewerb und am 1. Februar einen Halfpipe-Bewerb aus. Kommentator ist Michael Mangge.

Das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ meldet sich mit einer Nachbetrachtung zur Eiskunstlauf-EM in Graz. Moderator Christian Prates spricht mit den Teilnehmern Olga Mikutina und Luc Maierhofer. Dazu gibt es ein Porträt der Nachwuchshoffnung Hannah Frank. Weiters blickt „Schule bewegt“ auf die Youth Olympic Games zurück. Und Youth-Reporterin Sarah Maly porträtierte die Judoka Anika Schicho. Die Sendung kann auch via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abgerufen werden.

Ein Halfpipe-Bewerb am 31. Jänner und ein Slopestyle-Bewerb am 1. Februar stehen bei den Snowboardern im Mammoth Mountain Resort in den USA auf dem Programm. Kommentator ist Michael Mangge.

