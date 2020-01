EuroSkills 2020: Das Team Austria stellt sich vor

Freitag, 31. Jänner 2020, 10:30 Uhr, WIFI Oberösterreich, Panoramasaal, Linz

Wien (OTS) - #We are skills. Von 16. bis 20. September 2020 werden die europäischen Berufsmeisterschaften erstmals in Österreich ausgetragen. Die Vorbereitungen für EuroSkills 2020 in Graz laufen bereits auf Hochtouren. Rund 650 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 30 Ländern werden in rund 45 Bewerben um den Titel kämpfen. Das Team Austria ist auch heuer wieder mit einer starken Mannschaft vertreten.

Am 31. Jänner findet im WIFI Linz der offizielle Trainingsauftakt für das österreichische Nationalteam statt. Das größte Team Austria der Skills-Geschichte besteht aus 52 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus allen 9 Bundesländern und wird in 44 Berufen in Graz an den Start gehen. Beim ersten Teamseminar in Linz wird das Team Austria 2020 offiziell vorgestellt und es besteht die Möglichkeit, die jungen Fachkräfte bei einem Meet & Greet persönlich kennenzulernen.

Wann und wo?

Freitag, 31. Jänner 2020, 10:30 Uhr

WIFI Oberösterreich, Panoramasaal

Wienerstraße 150, 4021 Linz

Ihre Gesprächspartner sind

Josef Herk

Aufsichtsratsvorsitzender EuroSkills Graz 2020 GmbH & Präsident der Wirtschaftskammer Steiermark

Doris Hummer

Präsidentin der Wirtschaftskammer Oberösterreich

Mariana Kühnel

Stellvertretende Generalsekretärin der Wirtschaftskammer Österreich

Stefan Praschl

Vizepräsident WorldSkills Europe & WorldSkills International

Johannes Fraiss

Offizieller Delegierter SkillsAustria

Team Austria 2020

52 Teilnehmerinnen und Teilnehmer + 44 Expertinnen und Experten

Um an der Veranstaltung teilnehmen zu können, ersuchen wir Sie um Anmeldung unter dmc_pr @ wko.at.

