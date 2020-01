Freiheitliche Wirtschaft (FW) - Steuerreform: Leistungsträger brauchen seit gestern und nicht erst morgen faire Besteuerung!

FW-Krenn: Nur Anreize und Entlastungspakete garantieren einen attraktiven Arbeits- und Wirtschaftsstandort!

Wien (OTS) - „Österreichs Wirtschaft und Unternehmer haben trotz der Umsetzung des ersten Teiles des türkis-blauen Steuer- und Strukturreformpapieres noch immer eine der höchsten Abgaben- und Steuerquoten. Von Vorteil ist, dass sich das schwarz-grüne Steuerpaket in wesentlichen Teilen am türkis-blauen Originalpapier orientiert. Die Gefahr liegt aber bei möglichen ökologisch verträglichen und evidenzbasierten Steuer- und Abgaben- bzw. Bestrafungsfantasien und Bepreisungen, die sich nachteilig auf die Wirtschaft auswirken werden“, warnt der Bundesobmann der Freiheitlichen Wirtschaft (FW) und WKÖ-Vizepräsident, Matthias Krenn, eindrücklich vor einseitigen Steuererhöhungen bzw. Bestrafungsmaßnahmen.

Krenn weiter: „Eine ausgewogene Steuerreform zeichnet sich dadurch aus, dass sie in allen Punkten stimmig durchdacht, hinsichtlich Gegenfinanzierung durchgerechnet und für alle Leistungsträger gleichermaßen verträglich ist. Eine ökologische-soziale Tarifreform bei der Lohn- und Einkommensteuer kann die Wirtschaft nur dann ankurbeln, wenn sich die angedachten Öko-Elemente im Rahmen halten und nicht genau das Gegenteil bewirken. Jede steuerliche Mehrbelastung bewirkt Verhinderung von Wirtschaft und Vernichtung von Arbeitsplätzen.“

„Unser Ansatz sieht eine grundsätzliche Steuerstrukturreform mit Tarifsenkungen, Vereinfachungen im Steuerecht und gezielten Maßnahmen für nachhaltige Beschäftigungs- und Investitionsanreize zur Ankurbelung der Wirtschaft vor. Neue Steuern oder Steuererhöhungen als wirtschaftshemmende Faktoren kommen für die Freiheitliche Wirtschaft nicht in Frage. Nur freie, steuerentlastete und motivierte Unternehmer können ein Mehr an Leistung erbringen. Daher sind der Wirtschaft spürbare Steuersenkungen und Vereinfachungen bereitzustellen, damit in ökologisch verträgliche Maßnahmen reinvestiert werden kann“, so Krenn abschließend.

