10. Bezirk: Konzert „Zwa Weana und a Yankee“ am 31.1.

Wien (OTS/RK) - Das ehrenamtlich arbeitende Organisationsteam des Vereines „Kultur 10“ wartet am Freitag, 31. Jänner, mit einem melodischen Schmankerl auf: Das Trio „Zwa Weana und a Yankee“ beginnt zum Vergnügen seiner Zuhörerschaft um 18.30 Uhr einen freundschaftlichen musikalischen Wettstreit der Kulturen. Der Schauplatz dieses Konzertes ist das „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38). Die Wiener Musiker Chris Molisch (Gitarre und Gesang) und Hannes Otahal (Klavier) servieren dem Publikum mit dem aus Amerika stammenden Steve Criss (Gitarre, Banjo, Gesang) eine fein klingende Melange. Western-Rhythmen sind an dem Abend ebenso zu vernehmen wie Jazz- und Boogie Woogie-Stücke. Genauso mitreißend ist das „wienerische“ Liedergut, von Gerhard Bronner bis zum Duo „Pirron & Knapp“. „Spannend bis zum Finale...“ wird das beschwingte Konzert laut Angaben der „Kultur 10“-Mannschaft sein. Eintritt: 10 Euro („Musikbeitrag“). Info: Telefon 0660/46 46 614 (Sekretariat: Roswitha Jarolim). Erteilung von Auskünften per E-Mail: waldmuellerzentrum@chello.at.

Allgemeine Informationen:

Musiker Chris Molisch/Steve Criss: www.weana-yankee.at

Musiker Hannes Otahal: www.hannesotahal.at/

Verein „Kultur 10“: www.wien-favoriten.at

Kulturelle Angebote im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

