Styria-Radios starten mit Rekordergebnis ins neue Jahr

Der aktuelle Radiotest bescheinigt den Radios der Styria Media Group Antenne Steiermark und Antenne Kärnten erneut, das jeweils beliebteste Privatradio im Bundesland zu sein

Graz/Klagenfurt (OTS) - Österreichs Radio-Pioniere schreiben weiter Erfolgsgeschichte: Antenne Steiermark ist und bleibt der Tagesbegleiter Nummer 1 im Land. Mit einem Marktanteil von 29 Prozent in der Kernzielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, ist und bleibt der Sender das beliebteste Privatradio im Land.* Bis zu 243.000 Steirerinnen und Steirer hören täglich Antenne.**



„Besser kann das Jubiläumsjahr 2020 gar nicht beginnen“, freut sich Antenne-Geschäftsführer Gottfried Bichler. Der Sender feiert heuer seinen 25. Geburtstag und darf stolz darauf sein, frischen Wind in die Medienlandschaft gebracht zu haben. Antenne Steiermark ist am 22. September 1995 als erstes österreichisches Privatradio nach Fall des staatlichen Rundfunkmonopols auf Sendung gegangen. Es war der Beginn einer Erfolgsstory, die sich in ihrer Kontinuität täglich neu erfindet.

Dasselbe gilt für Antenne Kärnten. Der Sender und seine Hörer sind ein „eingespieltes Team“: Mit einer Tagesreichweite von 34,5 Prozent in der Kernzielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, ist und bleibt der Sender ebenfalls das beliebteste Privatradio im Bundesland.*** Bis zu 125.000 Kärntnerinnen und Kärntner hören täglich Antenne – so viele wie noch nie!****



Was nach einem Widerspruch klingen mag, ist bei den Styria-Radios Programm. Technisch digital, inhaltlich regional. „Mit dem Anspruch immer und überall Antenne konsumieren zu können sind auf Höhe der Zeit natürlich Kanäle dazugekommen. Egal ob der Live Stream oder unsere Web Channels, über das Web oder über unsere App, auf Smart Speaker, Smartphone oder Tablet: Wir verzeichnen rasant steigende Nutzungszahlen“, sagt Bichler. Das Erfolgsrezept? „An unserer inhaltlichen DNA hat sich unabhängig von Endgeräten und Verbreitungswegen nie etwas geändert. Unter dem Motto „Meine Hits. Meine Steiermark.“ bzw. „Meine Hits. Mein Kärnten.“ spielt die Antenne täglich die Lieblingsmusik der Hörer und bietet zudem das beste regionale Service: Verkehr, Blitzer, Wetter, Nachrichten - schneller und vor allem näher dran am Hörer.“

Dahinter steckt mit viel Begeisterung ebenso wie mit viel Einsatz die Antenne-Family. „Ich bedanke mich bei unserem jungen, begeisterten Team und natürlich bei unseren Hörern, Kunden und Partnern für ihre Treue, ihre Unterstützung und das positive Echo, das uns täglich aufs Neue motiviert, das beste Programm für unsere Hörer abzuliefern und dabei fünf Minuten früher zu informieren“, sagt Bichler.

Quelle:

* Radiotest 2019_4, GfK Austria GmbH, Marktanteil, 14-49 Jahre, Mo-So, Basis Steiermark

** Radiotest 2019_4, GfK Austria GmbH, Tagesreichweite, 10+, Mo-So, Basis Gesamtösterreich

*** Radiotest 2019_4, GfK Austria GmbH, Tagesreichweite, 14-49 Jahre, Mo-So, Basis Kärnten

**** Radiotest 2019_4, GfK Austria GmbH, Tagesreichweite, 10+, Mo-So, Basis Gesamtösterreich

Alle ausgewiesenen Werte ohne Berücksichtigung der Schwankungsbreite. Alle Angaben ohne Gewähr.

