20.000 neue Hörerinnen und Hörer für Radio Kärnten

ACHTUNG: SPERRFRIST FÜR ALLE MEDIEN (FERNSEHEN, RADIO, INTERNET, SOCIAL MEDIA, TELETEXT UND PRINT) BIS DONNERSTAG, 30. JÄNNER 2020, 12.00 UHR BEACHTEN

Wien (OTS) - Der aktuelle Radiotest bestätigt eindrucksvoll die Marktführerschaft von ORF Radio Kärnten. Mit einem Marktanteil von 48 Prozent in der Gesamtbevölkerung ab 10 Jahren (Montag bis Sonntag) baut ORF Radio Kärnten seine Führungsposition weiter aus und ist weiterhin mit großem Abstand das Lieblingsradio der Kärntnerinnen und Kärntner. Auch „Kärnten heute“ erreichte 11.000 Zuseher und Zuseherinnen pro Tag mehr als im Vorjahr.

ORF Radio Kärnten konnte in allen Alterskategorien dazugewinnen. In der Hauptzielgruppe der über 35-Jährigen erzielt Radio Kärnten einen Marktanteil von 55 Prozent (Montag bis Sonntag), das heißt, mehr als jede zweite in Kärnten gehörte Radiominute in diesem Alterssegment entfällt auf Radio Kärnten.

Landesdirektorin Karin Bernhard: „Das Team des ORF Kärnten ist mit seinen vier Medien – Radio, Fernsehen, online und soziale Medien – nahe bei den Menschen und zwar mit ehrlichem, seriösem Journalismus. Regionale Großereignisse – wie die Unwetter, der Bachmannpreis oder die EU- und Nationalratswahlen – wurden in Sondersendungen von Radio und Fernsehen sowie in Online-Sonderkanälen nicht nur regional, sondern auch national und international ausgestrahlt. Unsere Bemühungen haben sich gelohnt und die Quoten sind Ansporn, weiter nahe an unserem Publikum zu bleiben. Mit den neuen technischen Möglichkeiten können wir noch aktueller in allen Sendebereichen des ORF berichten. Danke an alle Kärntnerinnen und Kärntner, die mit unseren Programmen zufrieden sind.“

Ganz deutliche Gewinne gibt es bei den Tagesreichweiten. In der Gesamtbevölkerung ab 10 Jahren (Montag bis Sonntag) gibt es ein Plus um 4,1 Prozent auf nunmehr 43,4 Prozent. Das bedeutet, Radio Kärnten konnte 20.000 neue Hörerinnen und Hörer dazugewinnen. In der Kernzielgruppe 35+ liegt die Tagesreichweite von Montag bis Sonntag bei 52,8 Prozent.

Programmchef Martin Weberhofer: „Der Radiotest ist so etwas wie das Zeugnis für uns Radiomacher. Ein Ergebnis sticht diesmal besonders heraus: Ein ganz kräftiges Plus gibt es in der Altersgruppe der 14-bis 49-Jährigen. Das heißt, die Radio-Kärnten-Familie ist nicht nur größer, sondern auch jünger geworden. Das ist Bestätigung für unsere Bemühungen und Auftrag, uns hier weiterhin ganz besonders anzustrengen, um für unsere Hörerinnen und Hörer unverzichtbarer Begleiter durch den Tag zu sein.“

Dieser so positiv verlaufene Radiotest schließt auch die übrigen ORF-Programme mit ein: Die ORF-Sender erreichen in Kärnten gemeinsam bei den Personen ab 10 Jahren einen Marktanteil von 77 Prozent; bei der Gruppe 35+ (der Kernzielgruppe von Radio Kärnten) sind es 82 Prozent. Der Marktanteil aller inländischen Privatradios zusammen belief sich 2019 in dieser Altersgruppe auf 19 Prozent.

„Kärnten heute“ und „kaernten.ORF.at“

Toller Erfolg für „Kärnten heute“: Die lokale Informationssendung kam im Jahr 2019 auf eine Reichweite von 23,2 Prozent (das ist eine Steigerung von 2,2 Prozentpunkten gegenüber 2018) und einem Marktanteil von 62 Prozent (plus 2 Prozentpunkte im Vergleich zu 2018). Österreichweit haben durchschnittlich 122.000 Menschen täglich „Kärnten heute“ gesehen.

Chefredakteur Bernhard Bieche freut es, „dass wir den Zuschaueranteil gegenüber 2018 wieder steigern konnten. Das ist keine Selbstverständlichkeit in Zeiten des immer größer werdenden medialen Angebotes. Diese Treue zu ,Kärnten heute‘ ist eine große Auszeichnung und Ansporn für uns, weiterhin täglich landauf-landab unterwegs zu sein und über alle Bereiche des Lebens in unserem Bundesland aktuell zu berichten.“

Bemerkenswert ist auch die hervorragende Quote der täglichen Wettersendung nach „Kärnten heute“. Auch hier weist der ORF Kärnten mit 22,0 Prozent Reichweite und einem Marktanteil von 58 Prozent Spitzenwerte auf. Durchschnittlich folgen 106.000 Zuschauer/innen pro Tag dem Wetterbericht nach Kärnten heute.

Auf die Internetseite „kaernten.ORF.at“ wurde im Vorjahr 64,7 Millionen Mal zugegriffen. Das ist ein Plus von 7,6 Millionen Seitenaufrufen oder 13,2 Prozent. Der stärkste Monat war auf Grund der Unwetter-Berichterstattung der November mit 8,4 Millionen Zugriffen. Auf der Kärntner Seite „bachmannpreis.ORF.at“ wurden mehr als 830.000 Seitenaufrufe registriert.

Großer Beliebtheit erfreut sich auch die ORF-Kärnten-Facebook-Seite mit rund 67.000 Fans.

