Drillingsgeburt im Mähnenwolfgehege

Nach der Geburt von drei männlichen Löwenbabys hat der Storch in der Tierwelt Herberstein wieder in dreifacher Form zugeschlagen.

Stubenberg (OTS) - Bereits am 18. Dezember 2019 wurden – auch für das Tierpfleger Team unerwartet - drei Mähnenwolfbabys geboren. Nachdem die Tiere die ersten 6 Wochen in der Obhut der Mutter im Haus verbracht haben, ist die Jungfamilie nun ab so sofort auch im Außengehege sichtbar.

Mähnenwolf Mutter Ornella ist erst im März 2019 von einem italienischen Zoo in die Oststeiermark gezogen und mit dem 11-jährigen Raz vergesellschaftet worden.

Mähnenwolfe sind für ihr rot-braunes Aussehen bekannt. Geboren werden sie allerdings mit einem schwarzen Fell und einer weißen Schwanzspitze. Mittlerweile zeigt sich der jüngste Herberstein Nachwuchs in einem dunkelbraunen Gewand. Große bewegliche Ohren, eine lange Schultermähne sowie eine kurze, spitze Schnauze sind ebenfalls Merkmale dieser Gattung. Außerdem gelten die Tiere als nachtaktiv und sind insbesondere bei den nächtlichen Mondscheinführungen gut für Besucherinnen und Besucher zu sehen.

Ihre ursprüngliche Heimat ist der südamerikanische Kontinent. In freier Wildbahn besiedeln sie Gebiete in Brasilien, Bolivien, Argentinien, Paraguay und Uruguay. Die Tierart gilt als gefährdet und ist im Europäischen Erhaltungszuchtprogramm EEP gelistet.

Rückfragen & Kontakt:

Tierwelt Herberstein

Karin Winkler

Leitung Marketing/PR

03176 80777-31

k.winkler @ tierwelt-herberstein.at

www.tierwelt-herberstein.at