ASFINAG Verkehrsausblick: Semesterferien-Beginn bringt Reisewelle

Wien (OTS) - Perfekte Schneeverhältnisse auf den Skipisten und Ferienstart in Wien und Niederösterreich: Für das kommende Wochenende werden vor allem die Ballungsräume im Osten Österreichs und die Urlauberstrecken die Hotspots im Reiseverkehr sein.

Mit mehr Verkehr ist bereits ab Freitagnachmittag auf der A 23 Südosttangente (Knoten Prater, Kaisermühlen, Favoriten), auf der A 2 Südautobahn stadtauswärts sowie der A 4 Ostautobahn in Richtung Nickelsdorf zu rechnen. Ab Samstagvormittag erwartet die ASFINAG starken Verkehr im Einzugsbereich der Skigebiete entlang der A 9 Pyhrn-, A 10 Tauern-, A 12 Inntal- und A 14 Rheintal/Walgau Autobahn sowie auf der S 16 Arlberg Schnellstraße. „Ferienstart, Urlauberwechsel und Tagesskigäste – dieser Mix wird zu Zeitverzögerungen und Behinderungen im Straßenverkehr führen. Damit alles ohne Unfälle abläuft, appellieren wir besonders auf den Abstand und die Geschwindigkeit zu achten. Unfälle verschärfen nämlich die angespannte Verkehrslage zusätzlich“, bestätigt ASFINAG-Verkehrsexperte Bernhard Lautner.

Grenzkontrollen und Winterfahrverbote

Nach wie vor kann es aufgrund der anhaltenden Kontrollen auf deutscher Seite an den Grenzübergängen zu Verzögerungen bei der Ausreise kommen. Auf der A 12 Inntalautobahn und der A 13 Brennerautobahn gelten an allen Samstagen seit 4. Jänner bis einschließlich 14. März 2020 von 7 bis 15 Uhr für Lkw, Lkw mit Anhänger und Sattel-Kfz mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht über 7,5 Tonnen mit einem Fahrziel in Italien oder darüber hinaus, sowie mit einem Fahrziel in Deutschland oder darüber hinaus, Fahrverbote.

