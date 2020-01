Semesterferienprogramm auf Schloss Hof

Konzerte, Lesungen, Zaubershows, Kasperltheater und Bastelworkshops

St. Pölten (OTS/NLK) - Während der Semesterferien von Samstag, 1., bis Sonntag, 9. Februar, bietet Schloss Hof ein abwechslungsreiches Kinderprogramm mit Konzerten, Lesungen, Zaubershows, Kasperltheater sowie Bastelworkshops. Los geht es am Samstag, 1. Februar, mit Zauberer Helmut, der ab 11 und 14.30 Uhr Einblicke in seine Zauberkunst gibt. Am Sonntag, 2. Februar, findet ab 10.30 Uhr eine Familienführung durch das Schloss, den Barockgarten und den Gutshof statt. Spannende Kasperlabenteuer für Kinder ab drei Jahren verspricht das Kasperltheater Kasperl & Co, das ab 12 Uhr das Stück „Der Schmutzfink“ und ab 14.30 Uhr „Vorsicht Piraten“ aufführt.

Am Montag, 3. Februar, sorgt die Mitmach-Lesung „Wasserhahn und Wasserhenne“ mit Georg Bydlinski ab 11 und 14.30 Uhr für Unterhaltung. Am Dienstag, 4. Februar, spielt das Kasperltheater Kasperl & Co ab 11 Uhr „Klein, aber oho“ und ab 14.30 Uhr „Die Fladermaus“. Am Mittwoch, 5. Februar, lernen die Kinder ab 14 Uhr von Jakob Niemann die Geheimnisse der Schmiedekunst kennen und fertigen einen Schlüsselanhänger. Wie man aus alt neu macht, erfahren die kleinen Gäste am Donnerstag, 6. Februar, wenn sie ab 12 Uhr aus Stoffresten Recycling-Einkaufstaschen basteln.

Am Freitag, 7. Februar, findet ab 14 Uhr der Mal-Workshop „Tiere zeichnen – leicht gemacht“ mit Kathrin Sieder statt. Am 8. Februar lädt das Konzert „Tschribim – Klezmermusik für Kinder“ mit Marko Simsa ab 11 und 14.30 Uhr zum Mitsingen, Mittanzen und Mitfeiern ein. Am letzten Ferientag zeigt zudem das Kasperltheater Kasperl & Co ab 12 Uhr das Stück „Das Hexenei“ und ab 14.30 Uhr „Das Geburtstagsfest“.

Das Kreativatelier hat in den Semesterferien täglich von 12 bis 16 Uhr geöffnet. Im Streichelzoo wiederum können die Kinder täglich von 10 bis 16 Uhr vorbeischauen, wobei an den Wochenenden von 13.30 bis 14.30 Uhr der Ponytreff wartet: Bei Schönwetter steht dabei Ponyreiten, bei Schlechtwetter Ponystriegeln auf dem Programm. Außerdem finden an den Wochenenden ab 13 Uhr spezielle Kinderführungen durch das Schloss statt, bei denen die kleinen Gäste in den Prunkräumen Barockkostüme anprobieren, das Tanzbein schwingen und so in die faszinierende Welt des Barock eintauchen können.

Nähere Informationen unter 02285/20000, e-mail office @ schlosshof.at und www.schlosshof.at.

