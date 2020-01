SPORT 2000 lanciert Kundenbindungsapp für Teamsport Profis

Am 3. Februar startet SPORT 2000 ein digitales Kundenbindungsprogramm im Teamsportbereich.

Ohlsdorf (OTS) - SPORT 2000 setzt jetzt, gemeinsam mit dem renommierten App-Entwickler hello again, ein digitales Kundenbindungskonzept im Bereich Teamsport um – die SPORT 2000 App. Dr. Holger Schwarting, Vorstand von SPORT 2000 Österreich: „Die App ist ein weiterer Schritt in der Digitalisierung von SPORT 2000. Viele unserer Teamsporthändler sind bereits Teil der Community und bieten ihren Kunden damit exklusive Angebote.“

Kunden der Teamsporthändler sammeln mit der App nicht nur beim Einkaufen Punkte, sondern auch bei anderen Aktivitäten. Die Funktionsweise ist dabei ganz einfach. Beim Erfassen einer Rechnung in der App wird dem Kunden ein Punkt pro Euro auf das Punktekonto gutgeschrieben. Die gesammelten Punkte können jederzeit beim Händler der Wahl im Tausch für unterschiedliche Prämien – wie Gutscheine, exklusive Rabattaktionen oder Geschenke – eingelöst werden.

