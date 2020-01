Grüne Wien/Huemer: 31 Millionen Euro für Arbeitsmarktinitiativen in Wien beschlossen

25 Jahre waff zeigt Wichtigkeit dieses Förderinstruments für den Arbeitsmarkt und die Gleichstellung von Frauen

Wien (OTS) - „Der Wiener ArbeitnehmerInnen-Förderungsfonds (waff) ist heute so wichtig wie vor 25 Jahren“, so Barbara Huemer, arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Grünen Wien anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des waff. Arbeitslosigkeit, Einkommensschere zwischen Frauen und Männern, Wiedereinstieg, atypische Beschäftigung oder fehlendes Geld für gute Ausbildungen sind Aufgaben einer aktiven Arbeitsmarktpolitik. Der waff bietet Information, Beratung, finanzielle Unterstützung, ja sogar Jobs und ist damit einzigartig in Österreich. „Wien kann sich glücklich schätzen, mit dem waff über dieses einzigartige arbeitsmarktpolitische Instrument zu verfügen“, so Huemer.

Im gestrigen Gemeinderat wurde die Jahresdotation für den waff in der Höhe von EUR 30.867.400 beschlossen. Mit dieser Förderung stehen für die Wienerinnen und Wiener heuer insgesamt 72,9 Millionen Euro für berufliche Information, Beratung sowie Finanzierung von Aus- und Weiterbildung im waff zur Verfügung“, freut sich Huemer.

"Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung bei Weiterbildung und seiner jüngsten Initiative zur Förderung der Digitalisierungskompetenz von Frauen und Männern in Wien hat der waff auch das Potential, Wien auf seinem Weg zur Klimahauptstadt und Nachhaltigkeitsmetropole weiterzuentwickeln“, zeigt Huemer ein neues Handlungsfeld des waff auf. „Wir gehen herausfordernden Zeiten entgegen. Um Klimakrise und Digitalen Wandel zu meistern, müssen wir Wirtschaftsstrukturen und Produktionsweisen umfassend ändern. Das heißt unter anderem auch, dass sich nachgefragte Qualifikationen rasch ändern. Hier kommt der waff ins Spiel, der mit seinem Credo „unterstützen und fördern“ Menschen beim beruflichen Fortkommen sinnvoll und zeitgemäß bei Green Jobs unterstützen kann.

Besonders wichtig ist der waff für die Gleichstellung von Frauen in der Arbeitswelt. 57 Prozent der waff TeilnehmerInnen sind weiblich. Mehr als die Hälfte der Mittel für Maßnahmen kommt Frauen zu Gute. Für Frauen hat der waff spezielle Angebote wie FRECH - Frauen ergreifen Chancen. „Wenn Frauen bei der betrieblichen Weiterbildung benachteiligt werden, ist es unsere Aufgabe, diesen Nachteil aktiv auszugleichen und Frauen speziell zu fördern. Auch da hilft der waff. Die aktive Förderung von Frauen im Beruf ist ein unverzichtbarer Baustein für ein ökonomisch sicheres und eigenständiges Leben von Frauen in Wien", so Huemer abschließend.

