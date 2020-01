ERFOLGREICH – AUTHENTISCH – SELBSTÄNDIG | Die Marke ICH in Szene setzen

Zur Diskussion rund um die Marke ICH lud Queer Business Women in Kooperation mit dem Team Werbung Wien am Dienstag ins Hotel Topazz

Wien (OTS) - Queer Business Women, ein Netzwerk lesbischer Frauen im Arbeitsleben, und das Team Werbung Wien der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation in der Wirtschaftskammer Wien stellten die „Marke ICH“ ins Zentrum einer spannenden Diskussion mit UnternehmerInnen.

QBW-Vorstandsvoritzende Mag.a Astrid G. Weinwurm-Wilhelm MSc stellte zum Auftakt die Fragen an die Gesprächsrunde: „Wie viel ICH passt in die DNA des eigenen Business? Was braucht es, um mutig zu kommunizieren und als Marke im Wettbewerb zu wirken?“

IT- und Datenschutzexpertin Ing.in Claudia Behr betont die Notwendigkeit von Abgrenzungen: „Man ist Privatperson und Unternehmerin in einem. Jedoch kann man sich Rahmenbedingungen schaffen, in denen man Grenzen setzt, beispielsweise durch keine KundInnenkontakte an Wochenenden.“ Ein Resümee zieht sie zu ihrer persönlichen Entwicklung: „Was mir manchmal fehlt ist die jugendliche Unbekümmertheit, jedoch habe ich umfangreiche Lebenserfahrung gesammelt und viele meiner früheren Zweifel ausgeräumt.“

Mag.(FH) André Reininger, Geschäftsführer der WH-Interactive, stellt gemeinsames Zusammenarbeiten in den Vordergrund: „Als EPU sollte man verstärkt darauf achten Kollaborationen einzugehen, anstatt sich als Einzelkämpfer zu versuchen. Das gemeinsame Arbeiten ist immer besser als das alleinige.“

Für die Kommunikationsberaterin und Abgeordnete zum Nationalrat a.D. Elisabeth Hakel sollen sich selbständige UnternehmerInnen eine wichtige Frage stellen: „Was bin ich bereit zu geben? Als EPU arbeitet man quasi 24/7, daher ist es wichtig, sich einen Rückzugsort zu schaffen, an dem man Kraft schöpfen kann, um weiterhin kreativ sein zu können.“ Für ein wesentliches Element hält sie Anerkennung und Wertschätzung: „Stehe dazu, was du selbst bzw. was deine Arbeit wert sind. Dazu ist die Einführung eines Mindeststundensatzes von 120 Euro essenziell für unsere Branche. Das Minimum müssen wir daher solidarisch fordern und die öffentliche Hand dazu anhalten, dieses in Ausschreibungen nicht zu unterschreiten“.

Mag.a Ortrun Gauper, Geschäftsführerin von Aggurat Communications Advisors legt ihren Fokus auf die Übermittlung von Botschaften: „Damit die ‚Marke ICH‘ merk-würdig wird, ist es wichtig umtriebig und präsent zu sein. Man muss für KundInnen Sicherheit, Authentizität, Transparenz und Glaubwürdigkeit ausstrahlen.“ Zusätzlich hält sie Offenheit für unerlässlich: „Die Thematik ‚mutige Kommunikation‘ hat mein Leben immer stark geprägt. Ich habe mich bei keiner meiner Positionen versteckt und bin immer offen zu meiner sexuellen Orientierung gestanden. Diese vielen Mutproben beeinflussen meine Arbeit nachhaltig.“

