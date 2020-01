AVISO: Festgottesdienst 100 Jahre Caritas der Diözese St. Pölten Fr, 14.2.2020 10:00 Uhr, Dom zu St. Pölten

Festgottesdienst mit Bischof Alois Schwarz und zahlreichen Ehrengästen. Anschließend Präsentation des Buchs „Solidarisch - denken / leben / handeln"

St. Pölten (OTS) - Vor 100 Jahren, genau am 14. Februar 1920, wurde durch den damaligen Dompfarrer und späteren Bischof Michael Memelauer der Grundstein für die organisierte Form der Caritas in der Diözese St. Pölten gelegt. Wenn wir Not sehen, dann handeln wir – dieser Leitsatz der Caritas ist seit 100 Jahren unverändert geblieben. An ihm richten sich die Unterstützungs- und Hilfsangebote der Caritas bis zum heutigen Tag aus.

Ganz bewusst hat die Caritas der Diözese St. Pölten das Jubiläumsjahr unter das Motto „Solidarisch. Seit 100 Jahren“ gestellt und möchte mit diversen Aktionen und Veranstaltungen im laufenden Jahr auf die gelebte Solidarität und Nächstenliebe aufmerksam machen.

Diözesanbischof Dr. Alois Schwarz wird den Festgottesdienst leiten. Zahlreiche Würdenträger, unter ihnen Caritas-Präsident Michael Landau sowie Pfarrer der damaligen Caritas-Gründungspfarren, werden konzelebrieren.

Wir freuen uns über zahlreiche Ehrengäste wie etwa Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Landtagspräsident Karl Wilfing, Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und 3. Landtagspräsidentin Karin Renner, die Ihr Kommen zugesagt haben.

Nach dem Gottesdienst wird Caritas-Direktor Hannes Ziselsberger eine Rede anlässlich des Jubiläums halten und das neu erschienene Buch „Solidarisch – denken / leben / handeln“ präsentieren. Im Anschluss daran wird Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner eine Ansprache halten.

Im Anschluss sind alle Mitfeiernden zu einer Agape im Kreuzgang der Dompfarre eingeladen.

Medien sind herzlich willkommen. Sollten Sie für Tonaufnahmen einen Anschluss an die Tonanlage benötigen, bitten wir um vorherige Anmeldung.

Ort: Dom zu St. Pölten, Domplatz 1, 3100 St. Pölten

