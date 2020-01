HoReCa Academy auf der Ambiente 2020

Auftakt mit Starbesetzung

Perchtoldsdorf (OTS) - In wenigen Tagen feiert die HoReCa Academy auf der Ambiente 2020 mit einer internationalen Besetzung aus hochkarätigen Hospitality-Experten und -Unternehmern ihre Premiere.

Das vielfältige Programm der HoReCa Academy an allen fünf Messetagen reicht von erfolgreichen Ausstattungskonzepten renommierter Hospitality-Designer, neuen Ansätzen von Unternehmern bis hin zu Podiumsdiskussionen.

An allen fünf Messetagen berichten Wegbereiter der Branche in der Halle 6.0, Stand D40, wohin sich der Markt bewegt. Nicht verpassen sollten Sie auch das HoReCa Get-together am 7. Februar. Um 18 Uhr eröffnet Sternekoch Jozef Youssef den Abend mit spannenden Einblicken in multisensorische Genusserlebnisse.

Jetzt Ticket sichern und dabei sein am Treffpunkt für die HoReCa Erfolgsrezepte!



