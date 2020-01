WuXi Biologics unterstützt Entwicklung mehrerer neutralisierender Antikörper für neuartiges Coronavirus

Shanghai (ots/PRNewswire) - WuXi Biologics ("WuXi Bio") (2269.HK), eine weltweit führende Open-Access-Technologieplattform für Biologika, die Komplettlösungen für die Erforschung, Entwicklung und Herstellung biologischer Präparate anbietet, beteiligt sich mit seinen integrierten Technologieplattformen verstärkt an der Entwicklung mehrerer neutralisierender Antikörper für das neuartige Coronavirus (2019-nCoV). Diese Antikörper globaler Biotech-Unternehmen haben in vorläufigen Studien ihre Wirksamkeit zur Neutralisierung von 2019-nCoV gezeigt.

WuXi Biologics hat ein mehr als 100 Mitglieder starkes F&E-Team zur Entwicklung und Herstellung mehrerer neutralisierender Antikörper für 2019-nCoV abgestellt. Die erste Antikörpercharge soll in 2 Monaten produziert werden und dann präklinischen toxikologischen und ersten klinischen Studien am Menschen unterzogen werden. Nach den Studien beginnt die großtechnische Produktion an den vier GMP-Standorten des Unternehmens mit einer Bioreaktorkapazität je Einzelcharge zwischen 2.000 und 12.000 Litern. Mit jeder Einzelcharge dieser Größenordnung sollen bis zu 80.000 Patienten behandelt werden können.

"Vor dem Hintergrund dieses schweren Ausbruchs hat WuXi Biologics sofort reagiert, um die Entwicklung mehrerer neutralisierender Antikörper für 2019-nCoV zu beschleunigen. Wir steuern unsere breite Expertise bei der Entwicklung und Produktion von Biologika auf dem Gebiet der Infektionskrankheiten bei. Im Vergleich zum normalen Zeitaufwand von 12 bis 18 Monaten sollten sämtliche Studien von DNA bis IND hoffentlich in 4-5 Monaten abgeschlossen sein, und das bei gleichbleibend hoher Qualität. So können wir effektive und zeitnahe Behandlungen für Patienten bereitstellen, die sich mit 2019-nCoV infiziert haben", sagte Dr. Chris Chen, CEO von WuXi Biologics. "In Einklang mit unserer Mission, als Pharmazulieferer dem Wohl von Patienten auf der ganzen Welt zu dienen, wird WuXi Biologics aktiv mit globalen und inländischen Biotech-Unternehmen, Krankenhäusern, medizinischen Einrichtungen und weiteren Akteuren kollaborieren, um den Kampf gegen diese Infektionskrankheit zu gewinnen."

Auf Basis der proprietären Technologieplattformen von WuXi Biologics wurden sämtliche präklinischen CMC-Tätigkeiten (Chemie, Herstellung und Qualitätskontrolle) für den weltweit ersten Gelbfieber-Antikörper und den weltweit ersten Antikörper gegen das Zika-Virus in der Rekordzeit von 7 bzw. 9 Monaten abgeschlossen.

Informationen zu WuXi Biologics

WuXi Biologics (Aktienkürzel: 2269.HK), ein an der Hongkonger Börse notiertes Unternehmen, ist eine weltweit führende Open-Access-Technologieplattform für Biologika. Es bietet Komplettlösungen, mit denen Organisationen biologische Präparate vom Konzept bis zur kommerziellen Fertigung erforschen, entwickeln und herstellen können. Unsere Unternehmensgeschichte und unsere Erfolge sind Beleg unseres Engagements, unseren Kunden in der ganzen Welt ein echtes Leistungsangebot aus einer Hand und überzeugendes Werteversprechen anzubieten. Zum 30. Juni 2019 existierten insgesamt 224 integrierte Projekte, darunter 106 Projekte in der vorklinischen Entwicklungsphase, 102 Projekte in der Frühphase (Phase I und II) der klinischen Entwicklung, 15 Projekte in der Spätphase (Phase III) der Entwicklung und ein Projekt in der kommerziellen Fertigung. Mit einer geplanten biopharmazeutischen Produktionskapazität in China, Irland, Singapur und den USA, die bis zum Jahr 2022 auf insgesamt über 280.000 Liter geschätzt wird, unterstützen wir unsere Partner in der Herstellung von Biopharmazeutika durch eine robuste, erstklassige globale Lieferkette. Weitere Informationen zu WuXi Biologics finden Sie unter www.wuxibiologics.com.

