kronehit mit stabilen TOP-Reichweiten

Wien (OTS) - Der Radiotest für das Jahr 2019 bestätigt die Reichweiten von kronehit auf dem erreichten hohen Niveau. Mit einer Tagesreichweite 10+ Mo-So 10,7%, Mo-Fr 11,2%, und in der werberelevanten Zielgruppe 14-49 Jahre (Mo-So) mit 16% liegt kronehit auch weiterhin unangefochten auf Platz 1 der Privatsender in Österreich und ist zudem in der „Werbezielgruppe“ auch weiterhin meistgehörtes Privatradio (TRW 14-49, Mo-So) in den Bundesländern Wien, Niederösterreich, Burgenland, Oberösterreich und Tirol vor den jeweiligen regionalen Mitbewerbern.

Geschäftsführer Dr. Ernst Swoboda: „So starken Veränderungen die Medienwelt auch ausgesetzt ist, so verlässlich erweist sich Kronehit. Ich freue mich sehr, dass die intensive Arbeit des gesamten kronehit-Teams durch den aktuellen Radiotest wieder bestätigt wird.“

Programmdirektor Rüdiger Landgraf, MA MBA: „Radio ist und bleibt das Lieblingsmedium der Österreicherinnen und Österreicher - das beweisen gestiegene Hörerzahlen und Nutzungsdauern der Radiobranche insgesamt. kronehit spielt gerade bei den Jungen weiterhin die führende Rolle unter den Privatradios - danke an das kronehit Team, und natürlich an alle unsere Hörerinnen und Hörer.“

