Aktuelle Vermittlungsprogramme laufender Ausstellungen

Expertendiskussion in St. Pölten, Kreativwerkstatt in Gugging

St. Pölten (OTS/NLK) - Morgen, Donnerstag, 30. Jänner, laden das Stadtmuseum St. Pölten und das ORTE Architekturnetzwerk Niederösterreich im Rahmen der derzeit laufenden Ausstellung „Der Blick von außen" im Stadtmuseum St. Pölten zu einem Vortrag des Kurators und Stadtplaners Reinhard Seiß über „Herausforderungen für eine lebenswerte und nachhaltige Stadt“ samt anschließender Experten-und Publikums-Diskussion. Beginn ist um 18 Uhr; der Eintritt ist frei. Nähere Informationen beim Stadtmuseum St. Pölten unter 02742/333-2640, e-mail office @ stadtmuseum-stpoelten.at und www.stadtmuseum-stpoelten.at bzw. www.orte-noe.at.

Am Sonntag, 2. Februar, veranstaltet das Museum Gugging ab 14 Uhr die Fokusführung „Von Kopf bis Fuß auf Tschirtner eingestellt“, die auf die kommende Sonderausstellung einstimmt. Um 15.30 Uhr öffnet dann am Sonntag, 2. Februar, die erste Kinder-Kreativwerkstatt der Semesterferien mit dem Basteln von Kopffüßlern aus Recycling-Materialien ihre Pforten. Am Dienstag, 4. Februar, stehen ab 9.30 Uhr Faschingsverkleidungen auf dem Programm, am Mittwoch, 5. Februar, werden dann ab 9.30 Uhr Landschaften mit Wasserfarben gestaltet. Am Donnerstag, 6. Februar, schließlich ist ab 9.30 Uhr die Leichtigkeit des Zeichnens mit Formen und Farben Thema. Dazu kommt am Dienstag, 4. Februar, ab 15 Uhr der Workshop „Eltern-Kinder-Kreativ“, bei dem Kinder bis fünf Jahre gemeinsam mit ihren Eltern mit Küchenschwamm, Kochlöffel und Teigspachtel „Küchenkunst“ fabrizieren. Nähere Informationen und Anmeldungen beim Museum Gugging unter 02243/870 87, e-mail museum @ gugging.com und www.gugging.com.

