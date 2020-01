Energie-Effizienz am Prüfstand: Die TÜV AUSTRIA Tagungsreihe

Einmaliger Schulterschluss von Kälte- & Klimatechnik mit Energieeffizienz: 4.-5. März 2020

Wien, Niederösterreich (OTS) - Sie hat das letzte Jahrzehnt rechtlich geprägt: Die Energieeffizienz wurde mit dem Bundes-Energieeffizienzgesetz bereits 2015 gesetzlich verankert und soll die Energiebilanz österreichischer Unternehmen verbessern. Aber wie lässt sich Energieeffizienz in der Praxis managen? Und welche Neuerungen kommen noch auf Unternehmen zu?

Zwei TÜV AUSTRIA Expertentage in einer 2-tägigen Tagungsreihe



Die TÜV AUSTRIA Akademie bietet zum ersten Mal zwei bekannte TÜV AUSTRIA Expertentage in einer zweitägigen Tagungsreihe zum gemeinsamen Themenschwerpunkt "Energie-Effizienz im Fokus" in einem Kombipaket an.

Kälte Klima Fachtag - 4. März 2020

Am 04.03. beleuchten die Expert_innen am Kälte Klima Fachtag alternative Techniken, welche die Energieeffizienz mit den Anforderungen der F-Gase Verordnung vereinen; außerdem berichten sie über erfolgreiche Umsetzungsbeispiele.

Tag der Energiebeauftragten und -auditor_innen - 5. März 2020

Am 05.03. informieren sich Teilnehmer_innen am Tag der Energiebeauftragten und -auditor_innen unter anderem über Aktuelles und Neues aus dem Energierecht, Photovoltaik und die neue ISO 50001.

Die Veranstaltungen sind auch einzeln buchbar.

TÜV AUSTRIA Akademie Tagunsreihe "Energie-Effizienz im Fokus" Kälte Klima Fachtag (4.3.) / Tag der Energiebeauftragten und -auditor_innen (5.3.)

