Dr. Markus Tschank als Bezirksparteiobmann der FPÖ Inneren Stadt einstimmig bestätigt

Bezirksgruppe sieht sich gewappnet für die Wien-Wahl und der Abschied eines altgediehnten Bezirksrates

Wien (OTS) - Gestern Abend wurde beim Bezirksparteitag der FPÖ Innere Stadt, in der Gösser Bierklinik, der bisherige Bezirksparteiobmann, Dr. Markus Tschank, in seiner Funktion einstimmig bestätigt. „Mit Dr. Markus Tschank als wiedergewählten Bezirksparteiobmann an unserer Spitze sehen wir einer erfolgsversprechenden Zukunft entgegen. Der Bezirk steht geschlossen hinter seinem Obmann und widmet sich weiterhin mit voller Tatkraft der Bezirksarbeit. Wir sind für die bevorstehende Wien-Wahl gut gewappnet", so der Klubobmann und wiedergewählte Obmann-Stellvertreter, Markus Platt.

Im Zuge des Bezirksparteitages wurde auch der alteingesessene Bezirksrat, Robert Platt, in den Ruhestand verabschiedet. „Nach einem knappen Vierteljahrhundert als Bezirksrat ist es für mich an der Zeit, meinen Hut zu nehmen und das Feld Jüngeren zu überlassen. Ich bin mir sicher, dass unsere Bezirksgruppe mit Dr. Markus Tschank als Obmann mit dem richtigen Mann an der Spitze in die kommende Wien-Wahl geht“, verabschiedet sich der altgediehnte Innere Stadt-Bezirksrat, Robert Platt.

„Ich möchte mich für den großartigen Rückhalt im Bezirk bei all unseren Funktionären, Mandataren und Mitgliedern recht herzlich bedanken! Wir sind ein starkes Team, das bei der Wien-Wahl sowohl unseren schwarzen Bezirksvorsteher als auch den roten Bürgermeister ordentlich herausfordern wird“ schließt Tschank. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

nfw @ fpoe.at

www.fpoe-wien.at