Korrektur - Elementarpädagogik: Erstmals wissenschaftliche Arbeiten mit Heide Lex-Nalis-Preis“ ausgezeichnet

Wien (OTS) - Im zweiten Absatz muss es richtig heißen:

„Die Plattform EduCare macht mit Preis auf die dringende Notwendigkeit wissenschaftlicher Erhebungen im elementarpädagogischen Bereich aufmerksam. Vergeben wurde der Preis von der „Plattform Educare“ in Kooperation mit „Bildung Grenzenlos“ und der Sektion Elementarpädagogik der ÖFEB (Österreichische Gesellschaft für Forschung und Entwicklung im Bildungswesen).“

Die Aussendung in korrekter Form:

Elementarpädagogik: Erstmals wissenschaftliche Arbeiten mit Heide Lex-Nalis-Preis“ ausgezeichnet

Die Bildungsexpertin Heidemarie Lex-Nalis ist Namensgeberin für einen neuen Preis im Bereich der Elementarpädagogik: Die vor zwei Jahren verstorbene Expertin und Pädagogin hat mit ihrem Engagement wesentlich zur Aufwertung des wichtigen Berufsfeldes der Kindergartenpädagogik beitragen.

Die Plattform EduCare macht mit Preis auf die dringende Notwendigkeit wissenschaftlicher Erhebungen im elementarpädagogischen Bereich aufmerksam. Vergeben wurde der Preis von der „Plattform Educare“ in Kooperation mit „Bildung Grenzenlos“ und der Sektion Elementarpädagogik der ÖFEB (Österreichische Gesellschaft für Forschung und Entwicklung im Bildungswesen).

Heuer wurden insgesamt drei Arbeiten ausgezeichnet, die Urkunden wurden in der Vorwoche von Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky überreicht: Regina Lins beschäftigt sich in ihrer Bachelor-Arbeit mit dem sehr aktuellen Thema „Übergang vom Kindergarten in die Schule“. Nazime Öztürk widmet ihre Master-Arbeit dem Zugang zu unterschiedlichen elementarpädagogischen Bildungsinstitutionen in Wien. Dabei geht es unter anderem um die Frage, warum es zu Segregationseffekten in der Wahl von Bildungseinrichtungen kommt. Eva Frick hat ihre Dissertation dem Thema „Literalität. Sprachentwicklung und frühe Sprachförderung in elementaren Bildungseinrichtungen. Ein Spannungsfeld zwischen Institution und Familie?“ gewidmet. Inhaltlich geht es auch hier um ein immens wichtiges Thema, nämlich um die Sprachentwicklung in der Erstsprache.

„All diese Fragenstellungen und Ergebnisse sind spannend und auch für unsere Arbeit in Wien von Bedeutung“, unterstrich Stadtrat Jürgen Czernohorszky im Rahmen der Preisüberreichung. „Wir alle wissen, dass Bildung ein lebender und ständig sich weiterentwickelter Prozess ist. Zu wissen, dass hier wissenschaftlich so aktuell und hochprofessionell gearbeitet wird, lässt mich in eine sehr positive Zukunft blicken!“

Zu Heidemarie Lex-Nalis

Heidemarie Lex-Nalis hat ihre berufliche Laufbahn 1968 als Kindergartenpädagogin bei der Stadt Wien begonnen hat. Danach folgten Jahre als Pädagogin an der Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik in Deutschland. Nach ihrer Rückkehr nach Wien war sie von 1993 bis 2003 Leiterin der Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik in der Ettenreichgasse. Mit besonderem Engagement war sie auch in der Vortrags- und Fortbildungsarbeit für MitarbeiterInnen und Führungskräfte im Bildungs- und Sozialbereich tätig. Zu einer wichtigen Kooperationspartnerin für Wien wurde sie als Mitbegründerin des bundesweiten Netzwerks „Plattform Educare“, wo sie immer wieder auch zu bildungspolitisch wichtigen Fragen Stellung bezog: Ganz besonders müssen hier ihr großes Engagement und ihr Einsatz im Bereich der Akademisierung von KindergartenpädagogInnen hervorgehoben werden.

Über die Plattform EduCare

Die Plattform ist eine überparteiliche österreichweite Arbeitsgemeinschaft von ExpertInnen des elementaren Bildungsbereichs, die vom gemeinnützigen Verein zur Förderung der Elementarbildung getragen wird und sich durch vielseitiges Fachwissen ihrer Mitglieder auszeichnet. EduCare setzt sich für Weiterentwicklungen in der Elementarpädagogik als integrativen Bestandteil der Bildungsreform ein.

Informationen unter: www.plattform-educare.org

