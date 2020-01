Wölbitsch/Juraczka: U-Bahn-Ausbau längst überfällig

Rot-Grün soll vom Reden ins Tun kommen – Kosten für U-Bahn-Ausbau offenlegen und transparent budgetieren

Wien (OTS) - „Der Ausbau der U-Bahn ist wichtig und wesentlich für Wien und die Mobilität der Menschen in dieser Stadt. Aber Rot-Grün ist säumig und der Ausbau ist überfällig“, so Stadtrat Markus Wölbitsch und Verkehrssprecher Manfred Juraczka in Richtung Ulli Sima. Rot-Grün müsse endlich vom Reden ins Tun kommen, so Juraczka:

„Die Stadt Wien redet sich gerne auf den Bund aus. Für den überfälligen Ausbau der Wiener U-Bahn ist Rot-Grün aber alleine verantwortlich.“

„Selbstverständlich muss ein derartig großes Projekt professionell und unter Einhaltung der veranschlagten Kosten erfolgen. Denn mit dem Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler ist sorgsam und verantwortungsvoll umzugehen“, betont Markus Wölbitsch. Stück für Stück wurde medial bekannt, dass die Kosten offenbar aus dem Ruder laufen und es sogar zu einer Verdoppelung der Kosten kommen soll. „Das kann jedenfalls nicht sein, hier ist die Stadtregierung gefordert die Kosten einzuhalten und gleichzeitig den Ausbau nicht zu verzögern. Denn der ursprüngliche Zeitplan wird schon überschritten. Die Stadtregierung ist jedenfalls aufgefordert, die tatsächlich erwartbaren Kosten offenzulegen und auch zu budgetieren!“

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Michael Ulrich, MSc

Leitung Kommunikation & Presse

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien