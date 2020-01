Blue Minds startet Build & Invest, investiert verstärkt in Energy-, Mobility- und PropTech

Durch das Verbinden von Energie, Mobilität und PropTech die urbane Zukunft gestalten

Im Vergleich zu vielen anderen Sektoren sind der Energie- und Immobilienbereich noch wenig digitalisiert. Das wollen wir mit Build & Invest ändern, indem wir mit Hilfe von AI, Robotics, Big Data, Blockchain uva. neuen, innovativen Technologien neue kombinierte Geschäftsmodelle entwickeln und skalieren. Eveline Steinberger-Kern, Geschäftsführerin The Blue Minds Company

Wien (OTS) - Die globalen Herausforderungen Climate Change, Urbanisierung gepaart mit der Diffusion von High Tech legen nahe, die Geschäftsfelder Energie, Mobilität und Immobilie nicht mehr länger getrennt voneinander zu behandeln, sondern mit einem ganzheitlichen Ansatz zu transformieren, um nachhaltige, intelligente und lebenswerte Städte zu bauen.

Blue Minds startet dafür Build & Invest, ein Investmentvehikel mit Fokus auf innovative Geschäftsmodelle in den Sektoren Energie, Mobilität und Real Estate, das nicht nur in bestehende Startup-Teams hierzulande und international investiert, sondern auch naheliegende und neue Geschäftsideen aufgreift und im Business Engineering Ansatz gemeinsam mit Unternehmen aus diesen Sektoren pilotiert, realisiert und skaliert.

Zu dieser neuen Initiative lädt Blue Minds interessierte österreichische Unternehmen der Sektoren Energie, Mobilität und Real Estate als Co-Investoren ein, deren agilem, internationalen Netzwerk an High Tech Talenten, Investoren und multinationalen Unternehmen beizutreten, sofern diese Anwendungsfelder und Bedarf in ihren Sektoren mitbringen.

Blue Minds investierte seit 2014 in Startups und High-Tech Companies in der DACH-Region, in Israel und Übersee. Erste verbuchte Erfolge sind der Erwerb von Visotech durch Trayport, eine Tochter der Börse Toronto, und der Einstieg von Volkswagen in die has.to.be. Als wesentlichen Erfolgsfaktor sieht Blue Minds die Kombination der agilen Startup-Welt in funktionierenden Innovations-Ökosystemen und dem industriellen Background der Blue Minds-Gesellschafter Eveline Steinberger-Kern, Christian Kern und Bernhard Raberger und deren Netzwerk.

Gestern wurde Build & Invest bei einem Event in Kooperation mit DORDA Rechtsanwälte einem ausgewählten Gästekreis präsentiert. Vortragende waren Bernhard Heinzl und Stefan Artner (DORDA), Bernd Winter und Karl Stückler (BDO), Eveline Steinberger-Kern (The Blue Minds Company) sowie Startups aus Österreich und Israel.

Blue Minds

Die Blue Minds Group zählt zu den Innovationsführern im Energie- & Infrastruktursektor. Der Schwerpunkt des Beteiligungs-Portfolios liegt dabei auf Operational Technologies und AI-basierter Datenintegration. Blue Minds entwickelt Unternehmen im Umfeld der Energietransformation, investiert in Frühphasen-Startups und verbindet die traditionelle Industrie und Wirtschaft mit agilen, digitalen Geschäftsmodellen basierend auf einem internationalen Netzwerk an Technologieunternehmen. Die Blue Minds verfügt heute über Standorte in Wien, München und Tel Aviv.

