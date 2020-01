Quintett „Gitarrissima“ am 30.1. im Bezirksmuseum 21

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“ organisiert im Floridsdorfer Bezirksmuseum (21., Prager Straße 33, Mautner Schlössl) einen Musik-Abend mit dem Gitarren-Quintett „Gitarrissima“. Im Festsaal des Museums präsentieren am Donnerstag, 30. Jänner, ab 19.00 Uhr, 5 treffliche Gitarristinnen das Programm „Klänge aus aller Welt“. Künstlerische Leiterin dieses Ensembles ist Olga Dimitrova. Die Gruppe absolviert erfolgreiche Auftritte rund um den Globus und bringt sowohl klassische Kompositionen als auch Jazz- und Pop-Rhythmen sowie „exotische Musik ferner Kulturen“ zu Gehör. Eine aktuelle CD der Damen hat den Titel „Around The World To The Sound Of Music“. Die Zuhörerinnen und Zuhörer werden um einheitliche „Eintrittsspenden“ (pro Person: 12 Euro) ersucht. Mehr Infos: Telefon 271 96 24, E-Mail office@beethoven-gedenkstaette.at.

Die meisterlichen Gitarristinnen sind via E-Mail erreichbar: info@gitarrissima.com. Fragen wegen sonstiger Kultur-Termine im Museum im „Mautner Schlössl“ beantwortet der ehrenamtlich aktive Leiter, Ferdinand Lesmeister: Telefon 0664/55 66 973. Mitteilungen an die freiwillige Bezirkshistoriker-Mannschaft per E-Mail: bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Gitarren-Quintett „Gitarrissima“: www.gitarrissima.com/de/

Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte“: www.beethoven-gedenkstaette.at

Veranstaltungen im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

