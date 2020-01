2019 ist Tourismus-Rekordjahr bei Esterhazy: Über eine halbe Million Besucher besuchen jährlich die Esterhazy Standorte.

Die hohe Qualität der vielfältigen Angebote spricht Gästegruppen aus der ganzen Welt an und macht Esterhazy zum Big Player in der burgenländischen Tourismusbranche.

Eisenstadt (OTS) - Schloss Esterházy und Burg Forchtenstein gelten als Wahrzeichen des Burgenlandes – dementsprechend setzt der Unternehmensbereich Tourismus, Kultur und Veranstaltungen bei diesen und den weiteren historischen Bauwerken auch laufend neue Akzente. Der Erfolg spiegelt sich in den Besucherzahlen wider: Alle Standorte der Esterhazy-Gruppe verzeichnen seit Bestehen der Stiftung und der Durchführung von qualitativ hochwertigen Veranstaltungen kontinuierlichen Zuwachs. Auch vergangenes Jahr nahm über eine halbe Million Menschen das vielfältige Angebot in Anspruch.

An erster Stelle steht nach wie vor Schloss Esterházy in Eisentadt: Es konnte 2019 mit 225.000 Besuchern das Ergebnis erneut steigern. Als einer der ältesten Museumsstandorte des Landes konnte auch Burg Forchtenstein die Besucherzahlen auf 110.000 Besucher im vergangenen Jahr erhöhen. Am Schlosskomplex in Lackenbach konnten im Naturmuseum und im angrenzenden Gästehaus Zum Oberjäger knapp 20.000 Besucher begrüßt werden. Die Sammlungen der Privatstiftung Esterhazy erregen kulturelle Aufmerksamkeit, auch über Österreich hinaus. So sind die an den burgenländischen Standorten gezeigten Objekte auch in internationalen Ausstellungen zu sehen, wie zum Beispiel aktuell im weltbekannten Metropolitan Museum in New York.

Esterhazy ist beliebter Gastgeber

Neue Formate wie das HERBSTGOLD – Festival in Eisenstadt, die Oper im Steinbruch St. Margarethen unter neuer Ausrichtung sowie die Konzertreihe classic.Esterhazy bieten Musik- und Kulturliebhabern unterschiedlichster Genres ein breites Programm. Bei weiteren Konzertformaten in Zusammenarbeit mit Barracuda Music GmbH konnten nicht nur Weltstart in das Burgenland, sondern auch rund 15.000 Besucher zu den Festivals „Lovely Days“ und „Groove Quake“ in den Eisenstädter Schlosspark gelockt werden. Im Steinbruch St. Margarethen stand nach einem Jahr Spielpause vergangenen Sommer Mozarts „Zauberflöte“ auf dem Programm. Mit einer Auslastung von 93% und über 91.000 Zusehern war die Wiederaufnahme der Oper damit ein voller Erfolg.

Doch auch die weiteren Unternehmensbereiche der Esterhazy-Gruppe bringen immer mehr Besucher in das Burgenland. Bei PANNATURA zum Beispiel setzt man seit Jahren auf Bewusstseinsbildung bei den Konsumenten. Im Jahr 2018 wurden daher die ersten Biofeldtage am Bio-Landgut Esterhazy ins Leben gerufen, die am 5. und 6. Juni 2020 ihre Wiederholung mit rund 10.000 Besuchern finden werden. Auch die internationale Forstfachmesse AUSTROFOMA im Esterhazy-Revierteil Rosalia rund um Burg Forchtenstein begeisterte im Oktober 2019 rund 20.000 Besucher. Ebensoviele Besucher kommen alljährlich zum Weingut Esterhazy und dem dahinterliegenden Veranstaltungszentrum Kalandahaus nach Trausdorf um verschiedene Events rund um das Thema Wein oder private Feierlichkeiten zu besuchen.

