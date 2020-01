ÖAMTC Smart Connect – dreimal zum Mond und mehr als 1.100 Meldungen wegen Batterie-Problemen (+Foto, +Video)

Neu: Digitaler Gelber Engel bietet ab Februar finanzamtskonformes Fahrtenbuch

Wien (OTS) - Im Vorjahr hat der ÖAMTC mit Smart Connect einen neuen digitalen Service entwickelt. Dabei werden auch ältere Fahrzeuge mit Hilfe eines Connectors zum Connected Car. "Von allen Fahrzeugen, die mit dem digitalen Pannenhelfer ausgerüstet sind, wurden in den vergangenen fünf Monaten etwa 65.000 Fahrten absolviert und fast eine Million Kilometer zurückgelegt – das ist dreimal zum Mond. Von ca. 60 Prozent der Fahrzeuge wurden schon Fehlermeldungen an unseren Technischen Helpdesk geschickt", fasst Marcus Braun, Projektmanager für Smart Connect beim ÖAMTC, zusammen. ÖAMTC Smart Connect bietet für den Nutzer aber auch weitere Services. "Neu ist, dass nun aus den Fahrzeug-Daten automatisch ein finanzamtskonformes Fahrtenbuch generiert werden kann. Die zur vollständigen Erfüllung der Finanzamtskonformität notwendige Bearbeitungsfunktion steht mit Anfang Februar zur Verfügung", so Braun.

Herzstück des Services ist aber weiterhin die digitale Pannenhilfe:

Gibt es eine Fehlermeldung im Auto – und zwar nur dann – wird eine Warnung direkt an den Technischen Helpdesk des ÖAMTC geschickt, wo Techniker die Analyse und Diagnose übernehmen. Zugleich erhält der Fahrer eine Meldung in der ÖAMTC-App mit einer kurzen Erklärung zur Fehlermeldung und der Möglichkeit, sofort Kontakt mit einem Techniker aufzunehmen. Mehr als 1.100 Fehlermeldungen gab es bisher wegen schwacher Batterien, weitere häufige Fehlercodemeldungen betrafen Dieselpartikelfilter, Luftmassenmesser und Probleme mit der Vorglühanlage.

"Durch die automatisierte Weiterleitung der Warnungen, Fehlermeldungen und Betriebsdaten des Autos können wir im Pannenfall noch schneller und zielgerichtet die benötigte Hilfe schicken. Im Idealfall liefern die Fehlermeldungen Hinweise, dass sich ein Problem anbahnt, und wir können helfen, bevor die Panne auftritt", unterstreicht der ÖAMTC-Projektmanager die Bedeutung der digitalen Pannenhilfe.

Mobilitätsclub legt größten Wert auf Datensicherheit

Der ÖAMTC legt größten Wert auf den Schutz und die Vertraulichkeit der Mitglieder-Daten. Daher sind auch bei Smart Connect alle Kommunikationswege nach höchsten kryptografischen Standards end-to-end verschlüsselt und keinem Dritten zugänglich. Die Mitarbeiter beim Technischen Helpdesk bekommen im Pannenfall nur jene Daten zu sehen, die für die Analyse und Diagnose von Fehlern relevant sind. Bewegungsprofile, Fahrten, Statistiken und persönliche Informationen in der ÖAMTC-App sieht nur der Fahrer selbst.

Kosten ÖAMTC Smart Connect: Der Preis für den Connector beträgt einmalig 79 Euro; pro Monat dann 6,90 Euro Nutzungsgebühr. Der Vertrag ist monatlich kündbar.

Weitere Infos findet man unter www.oeamtc.at/smartconnect.

