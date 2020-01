Frau leblos in Wohnung aufgefunden - Verdacht auf Fremdverschulden

Vorfallszeit: 21.01.2020 – 28.01.2020, Vorfallsort: 21., Arnoldgasse

Wien (OTS) - In den gestrigen Abendstunden wurde eine 28-jährige Frau von einem Angehörigen leblos in ihrer Wohnung in Wien-Floridsdorf aufgefunden. Auf Grund der unklaren Todesumstände ordnete die Staatsanwaltschaft Wien eine Obduktion an. Ein erstes Obduktionsergebnis ergab den Tod durch fremde Gewalteinwirkung. Aus diesem Grund hat das Landeskriminalamt Wien die Ermittlungen gegen derzeit unbekannte Täterschaft aufgenommen.

