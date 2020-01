Neuschnee in Teilen Niederösterreichs

Streu- und Räumeinsätze sind im Gange

St. Pölten (OTS) - Von Westen her erreichte Niederösterreich am heutigen Mittwoch eine Niederschlagsfront. Mittlerweile schneit es in den westlichen Landesteilen (Most- und Waldviertel) stärker und bis in tiefe Lagen. In diesen Regionen überwiegen auf den Landesstraßen B und L die matschigen Fahrbahnen bzw. gestreuten Schneefahrbahnen. Weiters muss in weiten Teilen des Landes abschnittsweise mit Glättebildung gerechnet werden. Die erforderlichen Räum- und Streueinsätze sind überall im Gange.

Die Temperaturen beliefen sich heute in der Früh auf zwischen -3 Grad in Lilienfeld, Groß Gerungs und Ottenschlag und +4 Grad in Neunkirchen und Wiener Neustadt. Die Neuschneemengen betragen im Waldviertel und im Mostviertel jeweils bis zu fünf Zentimeter.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst unter 02742/9005-60262 und E-Mail winterdienststelle @ noel.gv.at.

