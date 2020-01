Die erste digitale Vermögensverwaltung Liechtensteins geht online (FOTO)

Vaduz - Liechtenstein (ots) - Der digitale Pionier unter den Vermögensverwaltungen im Fürstentum Liechtenstein heisst Estably. Was bisher nur Grossinvestoren vorbehalten war, wird jetzt Internetnutzern direkt und einfach zugänglich: langjährige Finanzexpertise aus Liechtenstein auf dem neuesten Stand der Technologie.

Gerade jüngere Kapitalanleger erwarten heute, dass sie unabhängig von Zeit und Ort per Smartphone Anlagegeschäfte tätigen können. Parallel dazu wünschen sie sich ein Maximum an Transparenz und Qualität, wie sie Klienten klassischer Vermögensverwaltungen exklusiv geniessen. Auf Basis dieser hohen Anforderungen entwickelte die Estably Vermögensverwaltung AG ein digitales Angebot und startet die erste digitale Vermögensverwaltung Liechtensteins.

Einfach, schnell und zukunftsorientiert Geld anlegen

Die moderne Web-Plattform Estably eröffnet Kunden im In- und Ausland den Online-Zugang zu professionellem Vermögensmanagement mit der Zielsetzung einer überdurchschnittlichen Performance. Das Ganze funktioniert unabhängig von Banken und Finanzprodukten und ist denkbar einfach zu bedienen. Innerhalb kürzester Zeit erstellt der Web-Nutzer ein eigenes Profil, bekommt ein Depot eröffnet und schliesst einen Vermögensverwaltungsvertrag ab. Bereits ab einem Anlagebetrag von 35.000 Euro können Online-Kunden ihr Geld auf Basis einer erfolgreichen und marktbewährten Anlagestrategie managen lassen, die bislang nur Grossanlegern ab einem Volumen von mindestens 500.000 Euro vorbehalten war.

Wertorientierter Investmentansatz

Es handelt sich dabei um die nachhaltige Value Investing-Strategie, einem werteorientierten Investmentansatz, der massgeblich durch den legendären Grossinvestor Warren Buffett und seinen Partner Charlie Munger geprägt wurde. Nach dem Prinzip des Value Investings investiert Estably das Anlagevermögen direkt in Einzelaktien oder Einzelanleihen. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis fundierter Analysen und Bewertungen getroffen, so dass nur Unternehmen in die engere Wahl kommen, die auch das Potenzial aufweisen, langfristig überdurchschnittliche Erträge zu erwirtschaften.

Kostengünstig, transparent und sicher

Anleger profitieren dabei von einem sehr transparenten Vermögensmanagement zu einem fairen Preis, der unter dem Marktdurchschnitt liegt. Möglich wird dies durch die schlanken Strukturen und hocheffizienten Prozesse von Estably. Bei aller Transparenz können Estably-Kunden sicher sein, dass modernste Netzwerk- und Servertechnologien die Leistungsfähigkeit und den Datenschutz gewährleisten. Sämtliche Kundendaten liegen verschlüsselt und sicher geschützt vor unzulässigen Zugriffen auf Servern in Liechtenstein und Deutschland.

"Wir freuen uns, mit Estably die erste Online-Vermögensverwaltung aus Liechtenstein und in Liechtenstein geschaffen zu haben", freut sich Andreas Wagner. "Damit führen wir die langjährige Tradition des Finanzplatzes fort und setzten mit einer zukunftsorientierten Web-Lösung neue Massstäbe."

Estably - im Überblick

- Bankenunabhängige digitale Vermögensverwaltung

- Langjährige Markterfahrung und Finanzexpertise aus Liechtenstein

- Value Investing-Strategie

- Ab 35.000 Euro Anlagebetrag - Transparente Kostenstruktur und sichere Servertechnologie

Rückfragen & Kontakt:

Estably Vermögensverwaltung AG

Schaanerstrasse 29

9490 Vaduz

Liechtenstein

T +423 377 99 77

F +423 377 99 78

info @ estably.com

www.estably.com