NEOS Wien/Ornig: Es braucht endlich Rechtssicherheit für Wiener Unternehmer_innen

Markus Ornig: „Fall der Konditorei Sluka zeigt dringenden Handlungsbedarf!“

Wien (OTS) - Empört zeigt sich NEOS Wirtschaftssprecher Markus Ornig angesichts eines Kurier-Berichtes, dass die Traditionskonditorei Sluka am Rathausplatz wegen Anrainerbeschwerden ihre Produktion einstellen muss: „Seit 1891 wird beim Sluka am Rathausplatz produziert – jetzt reichen offenbar einzelne Anrainerbeschwerden über Geruchsbelästigung, um fast 130 Jahre Tradition zu zerstören. Und das am Rathausplatz, wo jährlich zig Events mit hunderttausenden Besuchern stattfinden!“

Ornig fordert die Wiener Stadtregierung und die Wirtschaftskammer auf, sich endlich für Rechtssicherheit bei der Bundesregierung stark zu machen. „Immer wieder melden sich verzweifelte Unternehmer_innen bei uns, die oftmals wegen eines Anrainers schikaniert und in ihrer Existenz bedroht werden. Hier braucht es eine Interessensabwägung, denn gerade die Klein- und Mittelbetriebe sind der Wirtschaftsmotor dieser Stadt. Ihnen immer wieder Prügel vor die Füße zu werfen, schadet Wien enorm!“

