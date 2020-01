5. Bezirk: Konzert von Elzbieta Mazur VERSCHOBEN

Wien (OTS/RK) - Auf Grund einer Handverletzung der Künstlerin hat der „Kunst- und Kulturverein Take 5“ einen für Donnerstag, 30. Jänner, angesetzten Konzert-Abend mit der Pianistin Elzbieta Mazur verschoben. Die Klavier-Virtuosin tritt mit dem dritten Teil ihrer musikalischen „Hommage an Frederic Chopin“ erst am Dienstag, 25. Februar, im Festsaal im Amtshaus Margareten (5., Schönbrunner Straße 54) auf. Beginn ist um 19.30 Uhr. Eintritt: Spende. Abgeschlossen wird der Chopin-Abend (Motto: „Dem Talent nach, ein Weltbürger“) mit Sekt für die Zuhörerschaft. Auskunft und Platz-Reservierung via E-Mail: verein.take5@gmail.com.

Allgemeine Informationen:

Pianistin Elzbieta Mazur: www.elzbietamazur.de/

Kunst- und Kulturverein Take5: https://vereintake5.jimdo.com/

Kultur.Ternmine im 5. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/margareten/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse