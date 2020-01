Holiday on Ice SHOWTIME: Vorbereitungen für die Österreich-Premiere in der Wiener Stadthalle

Neue Produktion der Superlative schafft mit ausgeklügelter Technik und raffinierten Designs ein unvergessliches Show-Erlebnis

Wien (OTS) - Mit Holiday on Ice SHOWTIME erwartet die BesucherInnen ab morgen, Mittwoch, 29. Jänner bis Sonntag, 09. Februar 2020 eine atemberaubende Reise durch die Geschichte der beliebten Eisshow. Gereist wird klimafreundlich mit einer Dampflok, die auf die Eisbühne fährt: Die Lok wurde extra für SHOWTIME gebaut – passend zum Jahr 1943, dem Geburtsjahr von Holiday on Ice. Sie ist mehr als sieben Meter lang und wird mit einer Höchstgeschwindigkeit von vier Stundenkilometern unterwegs sein. Der gesamte Zug inklusive der beiden Wagons hat eine Länge von 18,5 Meter. Eine große Herausforderung für die TechnikerInnen der Show, denn das Gewicht des Zuges beträgt rund 2,5 Tonnen. „SHOWTIME ist etwa eineinhalbmal so groß wie die bisherigen Produktionen“, erzählt Peter Koschmieder, der seit 23 Jahren für den technischen Aufbau bei Holiday on Ice verantwortlich ist.

Für das aufwändig gestaltete Bühnenbild kommt die größte LED-Wand einer Live-Tour zum Einsatz. Ein Globus mit einem Durchmesser von fünf Metern sowie Hologramm-Effekte erzeugen spektakuläre Überraschungsmomente. Erstmals zählt auch ein Bungee-Performer zur Cast. Die Vorbereitung für die Show ist eine technische Meisterarbeit und erfordert ein perfektes Zeitmanagement der 27-köpfigen Crew. SHOWTIME tourt mit insgesamt acht 40-Tonnern, gefüllt mit Technik, Kulissen, Kostümen und Requisiten, durch Österreich und Deutschland.

Der Eisaufbereitung in der Halle D der Wiener Stadthalle dauert rund 48 Stunden. Im Anschluss beginnt die Installation der umfangreichen Licht-, Video-, Ton- und Pyrotechnik. Die Technik ist an schweren Metallkonstruktionen befestigt, die unter das Hallendach gezogen werden. Für SHOWTIME hängen insgesamt 28 Tonnen Licht, Ton, Dekoration und technische Vorrichtungen an der Hallendecke. Die dynamischen Scheinwerfer werden von sechs Beleuchtern hoch über dem Eis an der Decke gesteuert, damit die spektakulären Stunts und schnellen Performances der Eiskunstläufer ins perfekte Licht gerückt werden. Allein das Einleuchten und Programmieren der Technik dauert rund sechs Stunden.

„Weniger als eine Woche nach dem letzten Match der Handball-Europameisterschaft in der Halle D verwandelt sich die Wiener Stadthalle in eine Eisbühne - die gleiche Halle in der in den nächsten Monaten Harry Styles, Wanda, die Ärzte oder auch die irren Stunts von Masters of Dirt die BesucherInnen begeistern werden. Das zeigt einmal mehr die große Wandlungsfähigkeit und Vielfalt unseres Hauses. Hier ist einfach alles möglich“, sagt Wolfgang Fischer, Geschäftsführer der Wiener Stadthalle.

Jetzt Tickets für Holiday on Ice SHOWTIME sichern

Tickets an den Kassen in der Wiener Stadthalle, unter 01/98 100-200, service@stadthalle.com und auf www.stadthalle.com Ticketservice 01/79 999 79, www.wien-ticket.at, 01/58885 und www.oeticket.com. Das Ticket gilt als Fahrschein für die Wiener Linien.



Tickets für Holiday on Ice SHOWTIME ab 26 Euro, Ermäßigung für Kinder bis 15 Jahre, Schoßtickets für Kinder bis 6 Jahre: 7 Euro

Download (Fotos, Trailer): https://www.stadthalle.com/de/presse/hoi_downloads

Alle Events www.stadthalle.com

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Bernadette Aichinger, M.E.S.

Presse & New Media | Corporate Communications

Wiener Stadthalle

+43 1 981 00 261 | b.aichinger @ stadthalle.com