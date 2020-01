FPÖ – Bösch: Umbenennung der Rossauer- in Bernardis-Kaserne könnte Zeichen setzen

Erste Kaserne in Österreich nach einem Burschenschafter benannt

Wien (OTS) - „Als ein Zeichen des gegenseitigen Verständnisses“ betrachtete der freiheitliche Wehrsprecher NAbg. Dr. Reinhard E. Bösch die Umbenennung der Rossauer- in Bernardis-Kaserne. „Bernardis zeigte wie viele andere Korporierte Mut in dunkelster Zeit und setzte sein Leben für die Freiheit seines Landes, seiner Bürger und für ein rasches Ende des Krieges ein“, so Bösch.

„Diese Umbenennung betrachten wir als einen Brückenschlag und ein Umdenken von voreingenommen Meinungen. Gerade in unserer Zeit schnell gefällter Vorurteile, Ressentiments und Akzeptanzlosigkeiten kann und soll Oberstleutnant Robert Bernardis uns allen ein Vorbild und steter Wächter gegen Unrecht und Tyrannei sein“, betonte Wehrsprecher Bösch.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at