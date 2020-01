Wien 25 Jahre in der EU: Infos bietet das Presse-Service der Stadt

Wien (OTS) - Österreich und die Stadt Wien feiern im Jahr 2020 das 25-jährige Jubiläum des Beitritts zur Europäischen Union. Aus diesem Anlass hat Bürgermeister Michael Ludwig dem Wiener Landtag eine Mitteilung zum Thema vorgelegt. Ludwig betont darin die vielen positiven Auswirkungen des EU-Beitritts auf Wien. Wichtig ist dem Bürgermeister, dass Europa wieder ein Projekt des sozialen Fortschritts wird, nicht allein der Märkte. Zudem dürften Ausbildung, Arbeit und Gesundheit keine Frage der finanziellen Möglichkeiten sein. Ludwig fordert daher eine klare Position der EU zu Arbeits- und Steuergerechtigkeit.

Die Rathauskorrespondenz hat zum Jubiläum und zur Rede des Bürgermeisters ein Hintergrund-Dossier zum Thema Wien und die EU für JournalistInnen zusammengestellt.

Unter www.wien.gv.at/presse/hintergrund finden JournalistInnen und Interessierte Zahlen, Daten und Fakten, aufbereitet als Infografiken und ergänzt mit Video-Content zur freien Verwendung in ihren Medien.

Teil des umfassenden Daten-Pakets des Presse-Service der Stadt Wien für MedienmacherInnen sind ein Interview mit dem Bürgermeister zu 25 Jahre Wien in der EU, ein Interview mit Michaela Kauer, der Leiterin des Wien-Hauses in Brüssel, zum Thema EU und Städtepolitik sowie Maßnahmen in der Außen- und Standortpolitik von Peter Hanke, Stadtrat für Internationales.

Die EU ist nicht nur Jobmotor, sondern verstärkt auch internationale Betriebsansiedlungen und unterstützt mit Geld aus den Fördertöpfen der Europäischen Union zahlreiche Projekte in der Stadt. Seit dem Jahr 2007 waren es rund 200 Projekte, die umgesetzt wurden. Beispiele dafür sind die sanierten Gürtelbögen, neugestaltete Projekte wie die Ottakringer Straße oder zahlreiche Parks.

Grafiken und Daten der Statistik- und Europaabteilung der Stadt Wien veranschaulichen die EU in der Stadt. Welchen Stellenwert hätte Wien in der EU, wenn die Stadt ein Mitgliedstaat wäre? Welche EU-Projekte prägen das Stadtbild und wie profitiert der Job- und Wirtschaftsmotor Wien von der EU-Mitgliedschaft?

Abgerundet wird das Hintergrund-Dossier zu Wien und der EU mit Factsheets zur Städtepartnerschaft Eurocities und zum Zusammenspiel von EU-Parlament, Europäischer Kommission und dem Rat der Europäischen Union sowie einer detaillierten Chronologie des österreichischen Beitritts.

Hinweis: Das Projekt befindet sich noch in der Beta-Phase, Feedback und Anregungen sind willkommen.

Service-Link: www.wien.gv.at/presse/hintergrund



