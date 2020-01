FPÖ – Vorzugsstimmen bringen Norbert Hofer Sitz im Burgenländischen Landtag

Der auf dem letzten Listenplatz gereihte FPÖ-Bundesparteiobmann verzichtet auf Mandat

Eisenstadt/Wien (OTS) - Bei der burgenländischen Landtagswahl am Sonntag ist FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer auf dem letzten Platz der FPÖ-Landesliste ins Rennen gegangen. Nach Auszählung der Vorzugsstimmen ist nun klar, dass Hofer ein Mandat im Burgenländischen Landtag erreicht hat. „Die Kandidatur auf dem letzten Listenplatz war ausschließlich ein symbolischer Akt. Ich werde das Mandat nicht annehmen, bedanke mich aber für diese Geste der Unterstützung.“

Durch Hofers Verzicht ist sichergestellt, dass FPÖ-Klubobmann Geza Molnar auch weiterhin im Landtag in Eisenstadt vertreten sein wird. „Ich freue mich für Geza Molnar, der in den letzten Jahren gute Arbeit für das Burgenland geleistet hat. Er wird auch in Zukunft eine wichtige Rolle in der FPÖ Burgenand spielen“, erklärt FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer.

