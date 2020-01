Pianistin Elzbieta Mazur spielt im Amtshaus Margareten

Wien (OTS/RK) - Einmal mehr organisiert die Vereinigung „Kunst- und Kulturverein Take5“ einen erbaulichen Konzert-Abend im Festsaal im Amtshaus Margareten (5., Schönbrunner Straße 54): Der dritte Teil einer „Hommage an Frederic Chopin“ wird am Donnerstag, 30. Jänner, ab 19.00 Uhr, erklingen. Das Motto des Konzerts mit der meisterlichen Pianistin Elzbieta Mazur lautet „Dem Talent nach, ein Weltbürger“. Der Bezirk unterstützt die Veranstaltung. Das „Take5“-Team ersucht die Zuhörerschaft: „Um großzügige Spenden für die Künstlerin wird gebeten“. Nach dem Abschlusskonzert der Chopin-Trilogie gibt es einen „Sekt-Empfang“. Informationen und Platz-Reservierungen per E-Mail: verein.take5@gmail.com.

Allgemeine Informationen:

Klavier-Virtuosin Elzbieta Mazur: www.elzbietamazur.de/

Kunst- und Kulturverein Take5: https://vereintake5.jimdo.com/

Kulturelle Angebote im 5. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/margareten/

