AUSTRIAN WEDDING AWARD: der Oscar der Hochzeitsbranche

Wien (OTS) - Am Abend des 27. Jänner wurden im Meliá Vienna zum fünften Mal die Austrian Wedding Awards vergeben, die Auszeichnungen für die herausragendsten Talente und kreativsten Köpfe der österreichischen Hochzeitsbranche. Heuer standen 32 Kategorien auf dem Programm. Insgesamt waren österreichweit rund 800 Projekte eingereicht worden. Die Verleihung ist das größte Branchenevent und versammelte in Wien 300 Gäste aus ganz Österreich. Der Austrian Wedding Award (AWA) ist das einzige „Gütesiegel“ seiner Art in Österreich und wird liebevoll als „Oscar der Hochzeitsbranche“ bezeichnet.

Das beliebte Branchenevent umfasst nicht nur die Wedding-Planner, sondern auch alle an der Ausstattung, Organisation und Umsetzung einer Hochzeit beteiligten Gewerke. „Die Preise in den verschiedenen Kategorien sind Auszeichnung und Motivation für die Geehrten und spiegeln das gesamte Marktumfeld des Hochzeitsmarktes wider. „Wir haben die Jury 2019 bereits auf acht Mitglieder erweitert, darunter zwei internationale Jurymitglieder und fünf weitere Juroren, die in der österreichischen Hochzeits- und Eventszene bekannt sind. Eine wunderbare Mischung, von der jeder Einzelne seine Aufgaben sehr ernst nimmt“, so die beiden Initiatorinnen und Veranstalterinnen Mag. Bianca Lehrner (Die Hochzeitsplaner) und Susanne Hummel (Die HochzeitsHummel).



„Die Hochzeitsbranche ist ein wichtiger Bestandteil der Eventbranche in Österreich. Ausländische Hochzeiten in Österreich boomen. Für den Tourismus und die gesamte Branche sind Hochzeiten eine Belebung und ein gutes Geschäft, für die Dienstleister der Hochzeitsbranche, die sich immer mehr professionalisieren, ein lukrativer, aber heiß umkämpfter Markt“, so Erik Kastner, Bundesbranchensprecher von Eventnet Austria im Fachverband Freizeit- und Sportbetriebe in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

„Die noch relativ junge Hochzeitsbranche stellt einen sehr engagierten und professionellen Teil der Eventbranche dar und erarbeiten in ihrer Nische ein wesentliches Image für die Tourismus-destination Österreich“, ist Kastner überzeugt.

Wedding Award goes Germany

Der bereits etablierte Austrian Wedding Award expandiert und bringt sein Konzept nun auch nach Deutschland. Svenja Schirk (Freakin’ Fine Weddings /Berlin) und Kerrin Wiesener (Signature Events/ Schlangen) führen die Vision der Gründerinnen Bianca Lehrer und Susanne Hummel ab Frühjahr 2021 in Deutschland fort. Svenja Schirk, selbst Jurorin des AWAs 2020: „Österreich hat uns gezeigt, wie es geht. Wir treten in große Fußstapfen!“

„Für uns bedeutet der Austrian Wedding Award, auch im fünften Jahr in erster Linie Wertschätzung allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu zeigen. In jedem einzelnen Projekt steckt sehr viel Arbeit und Herzblut. Wir freuen uns, dass wir mit dem Award eine Auszeichnung geschaffen haben, um diese Leistung im Rampenlicht zu honorieren“, so die beiden AWA-Veranstalterinnen.

VERLEIHUNG & AUSZEICHNUNG

KATEGORIEN

Der Preis wurde an Unternehmen in 32 verschiedenen Kategorien (z.B. beste Fotografie, beste Hochzeitsplanung, beste Floristik, beste Location) vergeben. Außerdem wurde der Ehren-Award für das Lebenswerk an Josef Dolzer, Firma Teller überreicht.

BEWERTUNG

Die Bewertung der Einreichungen aus der Saison 2019 erfolgte durch eine achtköpfige Jury – darunter drei internationale sowie aus der österreichischen Wirtschaft fünf Jurorinnen und Juroren.

ZAHLEN & FAKTEN

Der Award wurde bereits zum 5. Mal verliehen.

Die Verleihung ist mit ca. 300 Gästen das größte Branchenevent Österreichs.

8 nationale und internationale Jurorinnen und Juroren gaben ihre Bewertung ab.

Rund 800 Projekte wurden eingereicht.

Erstmals gab es in der Kategorie „Bester DJ“ zwei Sieger.

29 Finalistinnen und Finalisten kamen aus der Steiermark – davon holten sich 9 einen Award.

Jedes Bundesland brachte zumindest eine Siegerin / einen Sieger hervor.

Trend: Fotos von Brautpaaren, die in der österreichischen Landschaft in Szene gesetzt werden, erfreuen sich großer Beliebtheit – deswegen wurde die Kategorie „Brautpaarporträt Landschaft“ neu geschaffen.

And the winner are …..

Kategorie Sieger / Innen Bundesland

+ Ausstattung, Dekoartikel & -Verleih Rotfuchs KG, Kärnten

+ Brautsalon - Goldcircus Studio, Tirol

+ Herrenausstatter - Der Hochzeitsanzug, Wien

+ Brautstyling Haarcreation - StudioB06, Kärnten

+ Entertainment - SomesSingSpecial,Kärnten

+ Entertainment / DJ Agentur - Eventdeejay, NÖ

+ Entertainment / Kinderanimation - Schlaraffenland Kids, Wien

+ Entertainment / Live-Musik Abend - All Jazz Ambassadors, Steiermark

+ Entertainment / Live-Musik Trauung - Moments in Music, NÖ

+ Entertainment / Show-Act - lindbirg wedding, Wien

+ Floristik / Brautstrauss - Atelier La Primavera, Wien

+ Floristik / Gesamtkonzept - Lidwina Blumen, Salzburg

+ Fotografie / Brautpaarporträt - Ariane Frötscher,Tirol

+ Fotografie /Brautpaarporträt / Landschaft - Karl Schrotter,Steiermark

+ Fotografie / Detailaufnahmen - Michaela Bergsteiger,Steiermark

+ Fotografie / Engagement Shooting - Christiane Wolfram,OÖ

+ Fotografie / Hochzeitsreportage - A Twist of Lemon, Steiermark

+ Fotografie / Momentaufnahmen - Raminger & Hirzberger, Steiermark

+ Fotografie / Soloporträt - photoDESIGN by Karin Lacher, OÖ

+ Freie Trauung - Hochzeitssegen, Salzburg

+ Hochzeitsplanung - Verena Kindermann Exclusive Weddings Austria,Steiermark

+ Innovation - yesbaby / weddings by fotografiefestz, Wien/Burgenland

+ Location für Dinner & Tanz - Hannersberg, Burgenland

+ Location für Trauungszeremonien - Schmiede am Ravelsbach,Wien / NÖ

+ Papeterie / Einladung - Michelle Kreil Design,Vorarlberg

+ Papeterie / Gesamtkonzept - Raminger & Hirzberger, Steiermark

+ Schmuckdesign / Ringe - Schmuckschmiede Handstark, OÖ

+ Styled Shoot Team - Die Hochzeitsfeen Micheluzzi, Vorarlberg

+ Tortendesigner / Hochzeitstorten- Das Tortenatelier, Steiermark

+ Tortendesigner / Sweet Table - Zuckerzirkus, Steiermark

+ Video / Highlight - Video Amrivideo, NÖ

+ Weddingdesigner / Gesamtkonzept - Liebeleih, Vorarlberg

Nähere Details finden Sie unter www.austrianweddingaward.at

