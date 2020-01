"Gute Nacht Österreich" bedient sich bei der "Vienna Late Night Show"

Die "Vienna Late Night Show" möchte auf einige "Zufälle" aufmerksam machen und wendet sich via TV direkt an ihren "Comedy-Buddy" Peter Klien. Do., 30.1., 21:05 Uhr auf Okto

Wien (OTS) - Bereits ein halbes Jahr bevor Peter Kliens "Gute Nacht Österreich" im ORF on air ging,​ riefen Marco Ligas und Tobias Schennach die nun auf Okto erfolgreiche ​"Vienna Late Night Show" ​ins Leben. Mit Humor, Satire und Applaus beweist das Comedy-Format von Studierenden für Studierende seither vollsten Einsatz für jeden Lacher. Dank der genauen Recherche gesellschaftlich relevanter Themen entkommt kein Publikum der Aufklärung.



Um Aufklärung ist das Sendungsteam nun auch im Hinblick auf diverse strukturelle sowie inhaltliche Überschneidungen mit "Gute Nacht Österreich" bemüht: Satire und ​Topical Jokes ​im Anfangsmonolog bzw. -dialog, ein witziger Übergang zum ernsten, gesellschaftskritischen ​Main Comedy Piece​ – bereits die Strukturen der Sendungen weisen zweifellos Ähnlichkeiten auf. Seit einiger Zeit trifft dies jedoch auch auf die Inhalte zu. Die "Vienna Late Night Show" möchte nun auf diverse "Zufälle" aufmerksam machen und adressiert Peter Klien in ihrer nächsten Folge direkt – selbstverständlich auf freundschaftlicher Basis. Schließlich seien sie ja "Comedy-Buddies", zeigen sich Ligas und Schennach um Zusammenhalt in der österreichischen Comedy-Szene bemüht.



Mit einem Bewerbungsaufruf an das "Gute Nacht Österreich"-Team (besserenacht.bewerbung @ viennalatenightshow.com) und einer individuellen Jobausschreibung für den Starmoderator selbst ​schlagen die Moderatoren der "Vienna Late Night Show" daher einen Kompromiss zur gegenseitigen Unterstützung vor.



Vienna Late Night Show: Nur original ist legal

Do., 30.1.2020, 21:05-21:45 Uhr auf Okto und via Livestream (https://www.okto.tv)



Zur Sendereihe "Vienna Late Night Show"

