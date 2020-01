Verpackungslösungen von NOW Plastics stellen Umweltschutz an erste Stelle

East Longmeadow, Massachusetts (ots/PRNewswire) - NOW Plastics, ein globales Supply-Chain- und Finanzunternehmen, das weltweit die Märkte für flexible Verpackungen und Industrie bedient, bietet jetzt eine breite Palette an Folien- und Verpackungslösunge an, die Umweltbelange berücksichtigen und damit ihr erklärtes Engagement für den Umweltschutz widerspiegeln und starke Markttrends thematisieren.

Durch ein weitläufiges Netzwerk von globalen Zulieferern ist NOW Plastics jetzt in der Lage, die neuesten technologischen Fortschritte und neu entwickelten Produkte in der Kunststoffindustrie zu nutzen, was dem Unternehmen ermöglicht, eine breite Palette an umweltfreundlichen Alternativen anzubieten. Darüber hinaus sagt das Unternehmen, dass es seinen Produktmix weiterhin aktualisieren werde, da sich umweltschonende Prozesse und Produkte weiterentwickelten.

Das aktuelle umweltfreundliche Produktportfolio von NOW Plastics umfasst eine große Auswahl an Verpackungslösungen in den folgenden Kategorien:

PCR-Folien (Post-Consumer Recycled Content) (PET, BOPA, PE usw.)

Folienstrukturen, um Verpackung wiederverwertbar zu machen

Biobasierte/nachhaltige Quellen für Rohstoffe/Harze

Biologisch abbaubare Kunststoffe

Kompostierbare Substrate und Verpackungsoptionen

Larry Silver Stein, CEO des Unternehmens, sagte:

"Die effiziente und verantwortungsvolle Verwendung von Kunststoffen und Verpackungen ist zu einer kritischen Überlegung für Unternehmen in der gesamten Verpackungswertschöpfungskette geworden. NOW Plastics hat einen strategischen Fokus auf umweltfreundliche und nachhaltige Verpackungslösungen gesetzt, die die Haltbarkeit von verpackten Lebensmitteln nicht beeinträchtigen, da Lebensmittelabfälle auch ein wichtiges soziales und wirtschaftliches Anliegen sind.

"Wir werden weiterhin eine breite Palette von Kunststoffsubstraten und Verpackungslösungen entwickeln, die ökologische, soziale und wirtschaftliche Faktoren berücksichtigen. Wir setzen uns dafür ein, die Umwelt zu schützen und gleichzeitig den guten Namen von Kunststoffen wiederherzustellen, was sich nicht gegenseitig ausschließt."

Über NOW Plastics:

NOW Plastics ist ein globales Unternehmen für Supply-Chain-Lösungen, das erstklassige Kunststoffsfolien, Aluminiumfolie und weitere Verpackungsprodukte sowie ein vollständiges Serviceangebot liefert - Logistik, Produktgarantien, Beschaffungsrisikominderung und weiteres - um ein nahtloses Importerlebnis zu bieten. Das Unternehmen bedient die Industrie für flexible Verpackungen, Etiketten und industrielle Verarbeitung in Nordamerika, Mittel- und Südamerika, Großbritannien, Europa und Nordafrika. Die Produkte werden von über 60 Herstellern aus der ganzen Welt bezogen.

