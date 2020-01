Schweizer Marktführer VERFORA® setzt auf OMNi-BiOTiC®

Graz (OTS) - Der größte Player im Schweizer Selbstmedikationsgeschäft, VERFORA®, will in Zukunft stärker auf Darmgesundheit und Probiotika setzen. Aus allen verfügbaren Angeboten hat VERFORA® sich für den Vertrieb der Marke OMNi-BiOTiC® entschieden, welche bereits in Österreich und Deutschland die Probiotika-Marke Nummer 1 in den Apotheken ist.

In der Reihe erfolgreicher Kooperationen zwischen Österreichischen und Schweizer Unternehmen gibt es eine neue erfolgsversprechende Zusammenarbeit zu vermelden: Das in Österreich beheimatete Institut AllergoSan, eines der weltweit führenden Kompetenzzentren im Bereich der Mikrobiomforschung, geht eine Kooperation mit der Galenica-Tochter VERFORA® ein, der klaren Nummer 1 im Schweizer Selbstmedikationsmarkt: VERFORA® erhält das Vertriebsrecht für das Produktportfolio des Instituts AllergoSan für den gesamten Schweizer Markt.

Strategischer Hintergrund dieser Zusammenarbeit ist es, einen Markt, der sich jährlich stark steigenden Wachstums erfreut, mit hochwertigen und medizinisch relevanten Probiotika und Darmgesundheitsprodukten zielgerichtet zu versorgen. Beide Partner sehen Qualität als ihre DNA und versprechen sich durch diese Kooperation daher raschen Erfolg am Schweizer Markt.

„Das einzigartige Vertriebssystem von VERFORA® in der Schweizer Apotheken- und Drogerielandschaft in Kombination mit OMNi-BiOTiC®, dem unserer Einschätzung nach derzeit besten Probiotika-Portfolioangebot, kann nur zu einem Erfolg führen. Wir sehen hier ein enormes Potenzial am Schweizer Markt, das wir gemeinsam entwickeln können“, so Thomas Szuran, Mitglied der Generaldirektion der Galenica-Gruppe und Geschäftsführer VERFORA®.

„Wir freuen uns sehr über diese Zusammenarbeit mit VERFORA®, denn es benötigt einen kompetenten Partner, der es versteht, die Vorteile unserer Produkte richtig darzustellen. Den Schweizer Apothekerinnen und Apothekern wie auch der Schweizer Bevölkerung gilt es zu vermitteln, welche außergewöhnliche Stellung unsere Produkte zur Darmgesundheit einnehmen, sei es hinsichtlich der wissenschaftlichen Forschungsarbeit aber vor allem auch hinsichtlich der Spürbarkeit und Effizienz all unserer Erzeugnisse“, ergänzt Mag. Anita Frauwallner, CEO des Instituts AllergoSan.

Über VERFORA®

VERFORA® (vorgängig Vifor Consumer Health), ein Unternehmen der Galenica-Gruppe, entwickelt und führt Marken für den Schweizer Gesundheitsfachhandel und in weltweit mehr als 25 Ländern. Das breit aufgestellte Portfolio enthält unter anderem die bekannten Marken Algifor®, Triofan® und Merfen® sowie die international vertriebenen Marken Perskindol® und Anti-Brumm®. Außer den eigenen Produkten lanciert und vertreibt das Unternehmen pharmazeutische und parapharmazeutische Produkte und Marken von Partnern. Ergänzt wird das Produktportfolio mit Dienstleistungen für den Fachhandel in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Supply Chain Management für OTC-Medikamente, Parapharmazeutika und Kosmetika.

Über das Institut AllergoSan

Das Institut AllergoSan mit Sitz in Graz wurde 1991 von einer Gruppe gesamtheitlich denkender Ärzte und Apotheker gemeinsam mit der heute geschäftsführenden Mag. Anita Frauwallner gegründet. Seither beschäftigt sich das Unternehmen mit der wissenschaftlichen Erforschung und Entwicklung von Produkten aus natürlichen Substanzen wie probiotischen Bakterien, Pflanzenextrakten und Mineralstoffen. Durch die intensive Zusammenarbeit des Instituts AllergoSan mit anerkannten Wissenschaftlern aus Medizin, Pharmazie und Biochemie gelang es, ein anerkanntes Forschungs- und Kompetenzzentrum rund um das größte Organ des Menschen, den Darm, aufzubauen. Hieraus sind unter anderem die Produktserien OMNi-BiOTiC® und OMNi-LOGiC® entstanden.

