Meidling: Bilder von Hans Hartwig am 29.1. betrachten

Wien (OTS/RK) - Seit Dezember ist im Bezirksmuseum Meidling (12., Längenfeldgasse 13-15) die Ausstellung „Kopien alter Meister. Öl-, Acryl- und Aquarellbilder von Hans Hartwig“ zu sehen. Am Mittwoch, 29. Jänner, endet die interessante Kunst-Schau. Das Museum ist an diesem Tag von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 16.00 bis 18.00 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. Hartwig war einst bei der Wiener Berufsfeuerwehr im Einsatz und wurde in seiner Freizeit durch erfahrene Künstler unterrichtet. Als Pensionär hat Hartwig genügend Zeit für ein reges malerisches Schaffen. Landschaften, Blumen, Tiere, Stadtansichten und andere Motive hält der vielseitige Maler in wechselnden Techniken fest. Die Arbeiten des Kreativen waren schon öfters in Ausstellungen in Wien und in Niederösterreich zu bestaunen. Auskünfte: Telefon 817 65 98 und E-Mail bm1120@bezirksmuseum.at.

Maler Hans Hartwig (Kulturvernetzung NÖ): www.kulturvernetzung.at/de/hartwig-hans/

Bezirksmuseum Meidling: www.bezirksmuseum.at

Kultur-Termine im 12. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/meidling/

