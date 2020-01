Ö3-Verkehrsprognose zum Semesterferien-Start (31.1.-2.2.)

Inklusive Anreise-Tipps zum Nightrace in Schladming heute Abend.

Wien (OTS) - An diesem Wochenende starten in Wien und Niederösterreich die Semesterferien. Das bedeutet für Tausende gleichzeitig eine Woche Skiurlaub. Zu spüren ist das auf den Straßen bereits am Freitagnachmittag. Viele Eltern nutzen die Gelegenheit, holen die Kinder von der Schule ab und machen sich auf den Weg in Richtung Skigebiet.

Staus auf den Wiener Stadtausfahrten sind damit vorprogrammiert, zum Beispiel…

auf der Südosttangente in beiden Richtungen und auf den Zufahrten

und in der Westausfahrt.

Staus gibt es aber auch in Linz, zum Beispiel auf der A7, der Mühlkreisautobahn, in beiden Richtungen.

Hauptreisetag: Samstag

Der Hauptreisetag bleibt aber der Samstag, da viele Quartiere ja nur von Samstag bis Samstag buchbar sind. Auf den Straßen rechnet die Ö3-Verkehrsredaktion mit den meisten Staus zwischen acht und 17.00 Uhr.

Zu den heimischen Urlauber/innen mischen sich außerdem tschechische und slowakische Ski-Fans, die auch am Samstag auf der Westautobahn Richtung Salzburg unterwegs sind, die Ö3-Verkehrsredaktion erwartet vor dem Grenzübergang Salzburg - Walserberg bzw. am Knoten Salzburg, Richtung Tauernautobahn Staus.

Die anderen traditionellen Staustrecken sind in Tirol, wo sich tausende deutsche Urlauber/innen unter die heimischen Tourist/innen mischen. Mit bis zu zwei Stunden Zeitverlust ist etwa

auf der Fernpasstrecke, der B179 zu rechnen,

aber auch im Zillertal auf der B169, sowohl talein- als auch talaufwärts wegen des Urlauberschichtwechsels,

überlastet ist aber auch die A12 im Abschnitt zwischen Kufstein und Innsbruck.

Bevor es entspannt auf die Piste geht, müssen sich die Skiurlauber/innen auch in Vorarlberg auf Staus einstellen, etwa

auf der A14, vor der Abfahrt ins Montafon

und dann weiter auf der L188 bis Tschagguns,

stauanfällig ist auch die S16 im Bereich zwischen Wald und Dalaas.

In Salzburg kommt es zu Staus erfahrungsgemäß

auf der Tauernautobahn zwischen Salzburg und der Tunnelkette Werfen

und auf der B311 im Raum Bischofshofen, St. Johann und Saalfelden.

Auch in der Steiermark geht es leider nicht ganz ohne Stau,

etwa auf der Pyhrnautobahn im Bereich Wald und Selzthal

oder im Ennstal bei Liezen und Trautenfels, genauso wie in Oberösterreich im Bereich der Tunnelkette Klaus auf der Pyhrnautobahn.

Fahrverbote in Tirol

Wichtig sind auch die Winterfahrverbote in Tirol: Bis zum 13. April gelten an den Wochenenden Fahrverbote für den Durchreiseverkehr auf mehreren Landesstraßen. Das Land Tirol will mit dieser Maßnahme der Stauproblematik entgegenwirken und verhindern, dass der Transitverkehr bei Staus auf kleinere Ortschaften ausweicht. Die Winterfahrverbote gelten für folgende Straßen:

die Jenbacher Straße (L7) zwischen Maurach und Jenbach

die Ellbögener Straße (L38) zwischen Patsch und Ellbögen

die Reuttener Straße (L69) zwischen Vils und dem Kreisverkehr Wiesbichl

die Unterinntalstraße (L211) bei Langkampfen

die Pinswanger Straße (L288) zwischen Unterpinswang und Pflach

die Buchberger Straße (L295) zwischen der Schmidtalbrücke und Buchberg

in Kufstein die Gemeindestraße Endach und die Zufahrt zum Krankenhaus

und die Alte Erler Straße.

Die Fahrverbote gelten jeweils an den Wochenenden bis 13. April 2020, an Samstagen von 7.00 bis 19.00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 8.00 bis 17.00 Uhr.

Anreise zum Nightrace in Schladming

45.000 Skifans feiern und feuern am Dienstagabend die Athleten beim Nightrace auf der Planai an. Für Besucher/innen des Nachtslaloms in Schladming stehen auf den beiden Großparkplätzen 4000 Stellplätze für PKW und damit ausreichend Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Hinweisschilder und die Einsatzkräfte leiten zu den Parkplätzen. Von beiden Großparkplätzen sind es zehn bis 15 Gehminuten zur Planai. Im Ortszentrum von Schladming darf nicht geparkt werden. Der erste Durchgang beginnt um 17.45 Uhr.

Stressfrei reisen die Fans mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Nightrace. Die ÖBB fahren mit Sonderzügen, alle Infos dazu gibt es auf der Homepage vom Nightrace.

Außerdem nicht vergessen: Vignette kleben!

Seit 1. Februar gilt auf Österreichs Straßen nur noch die neue Vignette. Die zitronengelbe Klebevignette ist ab dem Kauf gültig. Achtung: Wer sich jetzt erst eine digitale Vignette kauft, muss aus Konsumentenschutzgründen ab dem Kauf 18 Tage warten, bis diese gültig ist.

Rückfragen & Kontakt:

Hitradio Ö3 Öffentlichkeitsarbeit

Verena Jury-Enzi

+43 (1) 360 69 - 19122

verena.jury @ orf.at