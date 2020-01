Zwei neue Directors verstärken das Team von TPA

Marion Bachinger und Lukas Glattauer wurden mit 1.1.2020 zu Directors beim renommierten Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen TPA befördert.

Wien (OTS) - Die Steuerberaterin Marion Bachinger (36) ist seit sieben Jahren bei TPA und hat ihren fachlichen Fokus auf Rechnungswesen gelegt. Zu ihren Kunden zählen namhafte Gastronomie- und Tourismusbetriebe sowie Konzerne. Die sympathische Wienerin studierte an der FH Wien Finanz-, Rechnungs- und Steuerwesen und hat sich bei TPA auf Jahresabschlüsse, Reportings und Konzernabschlüsse sowie Prozessoptimierung im Rechnungswesen spezialisiert.

Der gebürtige Wiener Lukas Glattauer (39) war vierzehn Jahre als Wirtschaftsprüfer bei einer Big Four Kanzlei tätig, bevor er 2019 zur TPA Wirtschaftsprüfung wechselte und hier rasch die Karriereleiter erklomm. Der dynamische Betriebswirt hat seinen Schwerpunkt auf die Prüfung von Immobiliengesellschaften und Unternehmen des öffentlichen Bereiches (Public Sector) gelegt und ist darüber hinaus als Vortragender und Fach-Autor tätig. Ausgleich findet der passionierte Wirtschaftsprüfer beim Sport oder Gitarrespielen.

Leopold Brunner, Managing Partner bei TPA, zu den jüngsten Ernennungen: „Wir sind sehr froh, dass wir auf engagierte und kompetente Mitarbeiter wie Marion Bachinger und Lukas Glattauer zählen können. Sie stehen für das starke, motivierte Team von TPA und sind die besten Beispiele für genützte Karrierechancen, die wir unseren top-motivierten Mitarbeitern bieten.“

TPA beschäftigt über 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an vierzehn österreichischen Niederlassungen.

Über TPA: Zahlen und Fakten

TPA ist eines der führenden Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen in Österreich. Das Angebot umfasst Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung. 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in vierzehn österreichischen Niederlassungen stehen Ihnen zur Seite. Unsere Standorte finden Sie in Graz, Hermagor, Innsbruck, Klagenfurt, Krems, Langenlois, Lilienfeld, Linz, Schrems, St.Pölten, Telfs, Villach, Wien und Zwettl.

Die TPA Gruppe ist – mit rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – neben Österreich in elf weiteren Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Websites: www.tpa-group.at und www.tpa-group.com

