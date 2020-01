Klimaaktiv Wohnen im grünen Döblinger Paradies

Feierlicher Baubeginn für 15 exklusive nachhaltige Wohnungen in der Paradisgasse 11

Wien (OTS) - Startschuss für ein nachhaltiges Wohnbauprojekt in Wien Döbling: In der Paradisgasse 11 erfolgte heute, Montag, der feierliche Spatenstich für den Bau 15 exklusiver klimaaktiver Eigentumswohnungen in bester Lage des begehrten Nobelbezirkes. Die Zwei- bis Fünfzimmerwohnungen mit der geplanten Fertigstellung Frühjahr/Sommer 2021 glänzen mit erstklassiger Ausstattung und außergewöhnlichen Freibereichen. Eines der Highlights dabei: ein 15 x 4 Meter großer Gemeinschaftspool. Besonders wichtig ist für die Projektentwickler Mag. Benedikt Zankel und DI Christian Almesberger die nachhaltige und ökologische Bauweise und die Beheizung des Neubaus mittels energiesparender Erdwärme. „Durch die luftdichte Gebäudehülle punkten die Wohnungen zudem mit einer ausgezeichneten Wärmedämmung“, so Mag. Zankel beim feierlichen Spatenstich. Auch achtet man beim Bau auf nicht-klimaschädliche Substanzen und PVC-freie Ausstattungselemente.

Die Wohnungen werden in den Größen von 47 bis 214 Quadratmeter errichtet, da der Bedarf auch an größeren Wohnungen, speziell für Familien, zuletzt wieder gestiegen sei, so Mag. Zankel. Die Appartements – sie werden exklusiv von Otto Immobilien vermittelt - verfügen alle über hochwertige Eichenparkettböden und Fußbodenheizungen, Isolierglasfenster sowie Raffstores bzw. einbruchshemmende, elektrische Außenrollläden im Erdgeschoß. Eine Ladestation für E-Bikes, sowie Ladestationen auf sämtlichen KFZ-Stellplätzen befinden sich in der hauseigenen Tiefgarage. Zu den Besonderheiten dieses Projekts zählt neben der ökologischen Bauweise auch die ausgezeichnete Döblinger Lage. In nächster Nähe lockt die Infrastruktur von Sonnbergmarkt und Obkirchergasse. Aber auch die grünen Weinberge und Heurigen in nächster Umgebung - und nicht zuletzt der Wienerwald.

www.otto.at www.paradisgasse.at

Rückfragen & Kontakt:

Katharina Scheidl-Aziz

Presse und Kommunikation



Otto Immobilien GmbH

Riemergasse 8, 1010 Wien



T +43 1 512 77 77-336



M +43 650 350 90 36



k.scheidl @ otto.at

www.otto.at