7,6 Millionen Nächtigungen: Tourismus 2019 in Bestform

LR Bohuslav: Niederösterreich hat seinen Gästen viel zu bieten

St. Pölten (OTS) - Mit der heute veröffentlichten Hochrechnung der Statistik Austria haben Niederösterreichs Tourismusbetriebe allen Grund zur Freude. Mit mehr als 7,6 Millionen Nächtigungen und über 3,2 Millionen Ankünften geht 2019 als das nächtigungsstärkste und somit erfolgreichste Jahr in die niederösterreichische Tourismusgeschichte ein.

„Das ist ein sensationelles Ergebnis für das Tourismusland Niederösterreich. Unser Dank gilt allen touristischen Partnern und Akteuren für ihren unermüdlichen Einsatz, denn ohne das Mitwirken der engagierten Gastgeberinnen und Gastgeber wäre ein derartiger Erfolg nicht möglich. Mit der kulturellen, kulinarischen und landschaftlichen Vielfalt hat Niederösterreich seinen Gästen viel zu bieten. Darüber hinaus trägt auch die perfekte Performance im Gesundheits- und Wirtschaftstourismus ganz wesentlich zu diesem Ergebnis bei“, freut sich Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav.

2019 konnten rund 260.000 Nächtigungen mehr als im Vorjahr verbucht werden. Das ist ein sattes Plus von 3,5 Prozent. Mit rund 3,2 Millionen Ankünften, das entspricht einem Plus von 6,5 Prozent zum Vorjahr, sieht man auch hier ganz eindeutig, dass der bunte Angebotsmix in Niederösterreich stimmt und von den Gästen und Besuchern nachgefragt und angenommen wird.

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich-Werbung, meint dazu: „Die Zahlen zeigen ganz eindrucksvoll, dass die Bearbeitung und Konzentration auf die Nahmärkte Deutschland, Tschechien, Slowakei und Ungarn Früchte trägt. Mit knapp 2,8 Millionen Nächtigungen von Gästen aus dem Ausland konnte ein beachtliches Plus von 5,2 Prozent erzielt werden.“

Nähere Informationen: Niederösterreich-Werbung, Marcella Maurer-Tomschitz, Telefon 02742/9000-19844, E-Mail marcella.maurer @ noe.co.at, bzw. Büro LR Bohuslav, Markus Burgstaller, Telefon 02742/9005-12253, E-Mail markus.burgstaller @ noel.gv.at, www.niederoesterreich.at.

