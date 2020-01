NEOS Wien/Leopoldstadt: Tempo 30 soll Praterstraße zur Flaniermeile machen

Wirtschaftlicher Aufwind durch Lärmreduktion

Wien (OTS) - Die Praterstraße ist die Hauptverkehrsader der Leopoldstadt, dementsprechend groß ist die Lärmbelästigung. Das angedachte Tempo 30-Limit würde die Aufenthaltsqualität stark verbessern und stellt einen ersten Schritt dar, die Praterstraße in eine Flaniermeile zu verwandeln.

Straßenlärm empfindet niemand als einladend. Nicht nur die Bewohner und Bewohnerinnen der Praterstraße leiden darunter, sondern auch die Geschäftsleute vor Ort. „Die Lärmbelastung ist einfach zu groß. Bei einer Reduktion von Tempo 50 auf Tempo 30 würde der Motorenlärm durchschnittlich um drei Dezibel sinken. Auf die Menschen vor Ort wirkt das wie eine Halbierung der Verkehrsmenge, was die Aufenthaltsqualität enorm verbessert“, erklärt Christian Moritz, NEOS Bezirksrat. Auch einen gesundheitlichen Mehrwert verspricht er sich von der geplanten Regelung, da sich Lärm stark auf die physische und psychische Gesundheit der Menschen auswirken kann.

Um die Aufenthaltsqualität in der Praterstraße zu steigern setzen sich die NEOS Leopoldstadt schon lange für eine Umgestaltung der Praterstraße ein. Was vorschwebt ist der Ausbau zu einer einladenden Flaniermeile mit drei Grätzeltreffpunkten in Form von verkehrsberuhigten Begegnungszonen und ein Zweirichtungsradweg. „Obwohl es förderlich für die wirtschaftliche Entwicklung unseres Bezirks wäre, gibt es in der Leopoldstadt bislang keine Begegnungszone. Daher ist die Umgestaltung der Praterstraße eines unserer Leuchtturmprojekte im Bezirksprogramm für die Wien-Wahl 2020“, so Klubvorsitzende Selma Arapovic. Geplant ist eine barrierefreie Straße mit längeren Grünphasen, ausreichend Sitzmöglichkeiten und Grünräumen. „Was wir wollen ist eine Wohlfühloase mitten im Bezirk die zum Flanieren und Verweilen einlädt. Dies würde sich nicht nur auf die Lebensqualität im Bezirk, sondern auch auf die Jobs und die Kaufkraft positiv auswirken“, schließt Arapovic.

