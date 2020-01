Infina Kredit Index (IKI): Wohnbaukredite – ist der Zinsboden bereits erreicht?

Aktuelle Informationen zu Zins- und Kreditmarkttrends

Innsbruck/Wien (OTS) - Die INFINA Credit Broker GmbH erhebt quartalsweise den Infina Kredit Index (IKI). Der Index misst die Änderungen von Konditionen und Kreditraten für langfristige Wohnbaukredite. Der IKI gilt als Frühindikator für Konditionentrends am Kreditmarkt.

Das Jahr 2019 war äußerst ereignisreich. Insbesondere das dritte Quartal 2019 war von einem so wohl nicht erwarteten Verfall der langfristigen Zinssätze geprägt. Dies führte sogar dazu, dass der 20jährige EUR Swapsatz historisch erstmals am 16.8.2019 einen negativen Wert aufwies. Während man bei den kurzfristigen Refinanzierungsindikatoren, wie dem 3-Monats-Euribor, negative Werte mittlerweile seit vielen Jahren gewohnt ist, war dies dann doch äußerst bemerkenswert.

Auf die langfristigen Fixzinssätze von Wohnbaukrediten hatte diese Entwicklung naturgemäß erheblichen Einfluss. Die Fixzinssätze, beginnend von 10 bis zu 30 Jahren, gingen massiv in die Knie. Noch nie zuvor konnten sich Kreditnehmer langfristige Fixzinssätze bei Wohnbaukrediten über Jahrzehnte auf derart niedrigem Niveau sichern. Selbst die im vierten Quartal einsetzende Gegenbewegung hat daran nicht viel geändert. Zwar sind nun mit Jahresbeginn 2020 die langfristigen Swapsätze im Vergleich um etwa 0,5% angestiegen, aber dies ändert nichts am großen Bild. Es sieht auch so aus, dass das Jahr 2020 hier wohl wenig ändern wird. Die Inflation ist weiterhin niedrig, und die EZB pumpt viel Geld in das Wirtschaftssystem.

Die andere Seite ist, dass der ebenfalls liquiditätsgetriebene Immobilienboom nun bereits seit einem längeren Zeitraum läuft. Erste Zweifel von Immobilienexperten, vor allem an der Wertsicherheit von Bestandsimmobilien, die im Vergleich zu Neubauten hohe Betriebskosten zu verkraften haben, werden laut. Aber wie auch immer, für viele Käufer von Immobilien oder Häuslbauer wäre das hohe Immobilienpreisniveau ein Problem, wenn nicht auf der anderen Seite niedrige Finanzierungskosten stünden.

Und insofern ist das niedrige Zinsniveau ein Segen und stabilisiert den heimischen Immobilienmarkt (und die Budgets der privaten Haushalte), und das für das Erste wohl auch weiterhin. Aber die Geschichte hat auch gezeigt, dass der Schein trügerisch sein kann, denn Finanz- und auch Zinsmärkte sind unberechenbar. Daher sind Kreditnehmer gut beraten, sich bei Wohnbaukrediten auch über die Möglichkeiten der langfristigen Absicherung gut informieren zu lassen und dann eine wohl überlegte Entscheidung zu treffen.

Details zum aktuellen Infina Kredit Index (IKI) sowie Informationen zu den Kreditmarkttrends des letzten Quartals und der vergangenen 12 Monate finden Sie im Anhang.

