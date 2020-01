Lotto: Dreifachjackpot – es geht um 3,6 Mio. Euro

Solo-Joker mit 225.900 Euro in Oberösterreich

Wien (OTS) - Sehr viele Sechser hat es im Jänner, und damit heuer, noch nicht gegeben, zwei, um genau zu sein. Die waren dafür aber mit 5,1 Millionen Euro bzw. 3,7 Millionen Euro gut bestückt. Und um genau so einen gut bestückten Sechser geht es auch am kommenden Mittwoch wieder, denn: Am Sonntag ist es zum dritten Mal in Folge niemandem gelungen, die „sechs Richtigen“ zu tippen, und damit wartet – neuerlich – ein Dreifachjackpot, bei dem es um rund 3,6 Millionen Euro gehen wird.

Drei Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und erhalten dafür jeweils mehr als 46.700 Euro. Die Gewinner kommen je einmal aus Vorarlberg, Kärnten und der Steiermark und waren alle drei jeweils per Normalschein erfolgreich.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Sonntag ebenfalls keinen Sechser, und die Gewinnsumme von knapp 300.000 Euro wurde auf die 68 Fünfer aufgeteilt, die jeweils mehr als 5.300 Euro gewannen. In der nächsten Runde werden für den LottoPlus Sechser-Rang rund 250.000 Euro erwartet.

Joker

Einen Sologewinn gab es beim Joker. Zwar trugen zwei Quittungen die richtige Joker Zahl, aber nur eine davon, und zwar eine in Oberösterreich gespielte, auch das Kreuzchen beim „Ja“. Für ihren Besitzer bedeutet dies einen Gewinn von rund 225.900 Euro. Der zweite Wettschein, jener mit dem „Nein“ zum Joker, wurde in Niederösterreich gespielt.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 26. Jänner 2020

3fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 2.586.615,34 – 3,6 Mio. warten 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 46.724,20 132 Fünfer zu je EUR 1.158,40 271 Vierer+ZZ zu je EUR 169,20 5.247 Vierer zu je EUR 48,50 7.257 Dreier+ZZ zu je EUR 15,80 89.052 Dreier zu je EUR 5,10 285.667 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 05 23 26 27 37 40 Zusatzzahl: 04

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 26. Jänner 2020

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 68 Fünfer zu je EUR 5.339,20 3.304 Vierer zu je EUR 18,60 50.357 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 10 14 15 25 27 30

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 26. Jänner 2020

1 Joker EUR 225.873,80 14 mal EUR 8.800,00 83 mal EUR 880,00 1.038 mal EUR 88,00 11.049 mal EUR 8,00 111.633 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 8 5 1 8 7 3

