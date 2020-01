Hofer: Heute vor 75 Jahren wurde das Ende des dunkelsten Kapitels unserer Geschichte eingeläutet

Dritter Nationalratspräsident plädiert für Toleranz und Respekt

Wien (OTS) - Heute jährt sich die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz zum 75. Mal. Für den dritten Nationalratspräsident Norbert Hofer ist der 27. Jänner 1945 jener Tag, an dem das Ende des dunkelsten Kapitels in der Geschichte Österreichs eingeläutet wurde:

„Die Gräuel der Nazizeit haben sechs Millionen Menschen das Leben gekostet. Die Skrupellosigkeit der Nationalsozialisten ist auch nach 75 Jahren nicht aus dem Gedächtnis der Menschen verschwunden. Eine solche Zeit darf sich niemals wiederholen.“

Norbert Hofer bekräftigt in diesem Zusammenhang wie wichtig es sei, die Lehren aus dieser schrecklichen Zeit zu ziehen, damit ein nationalsozialistischer Rassenwahn nie wieder Chance in Österreich hat. „Wir leben in einer Demokratie, die Menschen entscheiden bei Wahlen die Richtung, in die Österreich für die nächsten Jahre geht. Die letzten Jahrzehnte haben gezeigt, dass unsere Demokratie sehr lebendig ist. Darauf müssen wir aufbauen und – bei allem Verständnis für politische Diskussionen – stets Toleranz und Respekt hochhalten, denn hinter jedem Politiker steht ein Mensch. Wenn die Politik diesen Respekt vorlebt, dann bin ich zuversichtlich, dass dieser respektvolle Umgang auch in der Bevölkerung gelebt wird. Das Miteinander ist die beste Voraussetzungen, um Hass und Missgunst keine Chance zu geben. Damit sind die Voraussetzungen erfüllt, damit ein Regime wie jenes der Nationalsozialisten in unserem Land keinen Nährboden vorfindet“, erklärt der Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer.

