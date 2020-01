Erwin Leder liest Gedichte im Bezirksmuseum Landstraße

Wien (OTS/RK) - Beim nächsten Leseabend in der Veranstaltungsreihe „Literarischer Jour-fixe“ am Dienstag, 28. Jänner, stellt sich der erfahrene Wiener Schauspieler Erwin Leder im Bezirksmuseum Landstraße (3., Sechskrügelgasse 11) ein. Der Mime widmet sich ab 19.00 Uhr stimmungsvollen Gedichten aus der Feder von Franz Steiner. Nach den Rezitationen ist ein Gespräch über die Verse Steiners geplant. Organisiert wird dieser Abend durch Ingeborg „Ibo“ Steyer, die Literaturliebhaberin und ehrenamtlich tätige Museumsmitarbeiterin ist. Der Zutritt zur Lesung mit dem Titel „Zwischen Verzückung und Ungeduld“ ist gratis. Spenden für das Museum werden gerne angenommen. Informationen: Telefon 4000/03 127 (Museumsleiter: Herbert Rasinger). Mitteilungen per E-Mail an das Bezirkshistoriker-Team: bm1030@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Schauspieler Erwin Leder: www.erwin-leder.com/index.php/de/

Bezirksmuseum Landstraße: www.bezirksmuseum.at

Kulturelle Aktivitäten im 3. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/landstrasse/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse